Samsung S24 FE vs. Honor 400: comparamos cuál es el mejor y por qué debes comprarlo HOY

Samsung sorprende año a año con sus nuevos lanzamientos, además de sus celulares ya vigentes con grandes prestaciones que, a la vez, tienen una gran vigencia debido a sus políticas a de actualización, pero, muy de cerca, le pisa los pies Honor, la cual replica lo bueno que hacen los surcoreanos con sus teléfonos, tanto en la gama media como en el tope de gama.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a hacer un versus más que interesante, ya que vamos a comparar el poderoso como querido Samsung S24 Fe contra la sensación de la gama media del 2025: el Honor 400, tras lo cual vamos a conocer cuál es la mejor opción para comprar este 2025.

Samsung S24 FE: características

El Samsung S24 FE tiene pantalla Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 hercios, 385 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), 1,900 nits de brillo máximo. Procesador Exynos 2400e, RAM 8GB, memoria interna (ROM) de 128GB/256GB/512GB. Cámara principal de 50MP, ultra gran angular de 12MP, telefoto 3X de 8MP, frontal de 10MP. Batería de 4,700mAh, carga rápida de 25W, carga inalámbrica de 15W. Software OneUI 6.1 basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.

Samsung S24 FE: ventajas

Lo primero a destacar a favor del Samsung S24 FE es que su procesador, el Exynos 2400e, es más rápido y se comporta mejor que su competencia, a la vez de un sistema operativo solvente que incluye Galaxy AI.

Las cámaras de este dispositivo nos dará mejores resultados, sobre todo por lo detalles de su sensor principal, pero también por el buen trabajo de su ultra gran angular y telefoto. Igual de importante es que se muestra superior pues graba a un máximo de 8K a 30fps y a 4K a 60fps.

Honor 400: características

El Honor 400 cuenta con pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,736 x 1,264 píxeles, 460 ppp, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 5,000 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 7 gen 3, RAM de 8GB, ROM de 256GB/512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 100W. Cámara principal de 200MP con OIS, gran angular de 12MP, frontal de 50MP. Software MagicOS 9 basado en Android 15. Resistencia acuática IP65.

Honor 400: ventajas

El Honor 400 saca ventaja a su rival desde la pantalla con mejor densidad de píxeles, así como un brillo que no tiene comparación. Asimismo, la batería y carga de este celular está a años luz de ventaja porque podrás usarlos por dos días y carga en unos 30 minutos, promedio.

Si bien su sistema operativo es bastante bueno, lo verdaderamente positivo en este apartado es HONOR AI, la inteligencia de la marca, la cual tiene funciones avanzadas tanto en herramientas para la cámara como en funciones del dispositivo.

Samsung S24 FE vs. Honor 400: ¿Cuál comprar?

El veredicto es simple, aunque no solo uno; es decir, si quieres un teléfono con mejor rendimiento en el procesador, resultados notables en la cámara, una impresionante grabación de video y sistema operativo sólido, el Samsung S24 FE es lo que necesitas.

Pero, si estás buscando un smartphone con una grata experiencia en la pantalla, con mucha memoria, un óptimo procesador, a la vez de batería de duración casi infinita, que cargue en pocos minutos y con una inteligencia artificial más que útil, el Honor 400 espera por ti.