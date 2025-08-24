0
Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura: resultados de hoy
Los 5 celulares Xiaomi, Motorola y Honor buenos, bonitos y baratos en 2025: son mejores que los Samsung

A continuación veremos 5 smartphones con buenas prestaciones que no le envidian nada a los mejores gama media de Samsung. Los amarás de principio a fin.

Joel Dávila
Los gama media han dado un gran salto tecnológico desde hace un par de años.
Los gama media han dado un gran salto tecnológico desde hace un par de años. | Composición/Xiaomi
Si te hace falta renovar tu celular gama media, pero quieres uno con personalidad, mucha potencia y precios de infarto, entonces en las siguientes líneas te vamos a mostrar un listado de 5 smartphones de las marcas Honor, Motorola y Xiaomi que, no nos cabe duda, te van a enamorar de principio a fin.

Honor 400

El Honor 400 viene con pantalla POLED de 6,55 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,736 x 1,264 píxeles, 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), brillo más de 5,000 nits, tasa de refresco de 120 hercios (Hz). Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, RAM de 8GB, memoria interna (ROM) de 256GB/512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 100W. Cámara principal de 200MP con estabilización óptica (OIS), gran angular de 12MP, frontal de 50MP. Software MagicOS 9 basado en Android 15. Resistencia acuática IP65.

Honor 200

El Honor 200 trae pantalla POLED de 6,7 pulgadas, resolución 1,5K de 2,664 x 1,200 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 2,600 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, RAM de 8GB/12GB/16GB, ROM de 256GB/512GB. Cámara principal de 50MP con OIS, telefoto de 50MP, ultra gran angular/macro de 12MP, frontal de 12MP. Batería de 5,200mAh, carga rápida de 100W. Software MagicOS 8.0 basado en Android 14. Resistencia acuática IP65.

Motorola Edge 60 Fusion

El Motorola Edge 60 Fusion tiene pantalla POLED curva de 6,55 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,712 x 1,220 píxeles, 446 ppp, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 4,500 nits, protección Gorilla Glass 7i. Procesador MediaTek Dimensity 7300, RAM de 8GB, ROM de 256GB. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular/macro de 12MP, frontal de 32MP. Batería de 5,200mAh, carga rápida de 68W, Software Android 15. Resistencia acuático IP68/IP69, certificado militar MIL-STD-810H.

Xiaomi Redmi Note 14 5G

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G cuenta con pantalla CrystalRed AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1.5K de 2,712 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,000 nits, protección Corning Gorilla Glass Victus 2. Procesador MediaTek Dimensity 7300 Ultra, RAM de 8GB/12GB, ROM de 256GB/512GB. Cámara principal de 200MP con OIS, ultra gran angular de 8MP, macro de 2MP, frontal de 20MP. Batería de 5,110mAh, carga rápida de 45W. Software HyperOS basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.

POCO X7 Pro

El POCO X7 Pro posee pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1.5K de 2,712 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,200 nits, Dolby Vision, protección Corning Gorilla Glass 7i. Procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultra, RAM de 8GB/12GB, ROM de 256GB/512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 90W. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular de 8MP, frontal de 20MP. Software HyperOS basado en Android 15. Resistencia acuática IP68.

AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

