Los 5 celulares Xiaomi más baratos y potentes que puedes comprar en septiembre 2025

Desde el lanzamiento de su primer teléfono en el 2011, la marca china Xiaomi ha demostrado que tiene tecnología suficiente para ofrecer diferentes equipos que sobresalen en potencia, cámaras profesionales y precios competitivos.

La marca china acaba de presentar al mundo sus nuevos Redmi Note 15 y está llamando la atención, puesto que rápidamente estos teléfonos se han convertido en las mejores alternativas por calidad y precio. Sin embargo, Xiaomi tiene otros modelos que también resaltan por sus especificaciones y en esta note te vamos a revelar 5 de ellos.

5 teléfono Xiaomi recomendables por calidad y bajo precio

Si bien Xiaomi tiene un extenso catálogo de celulares, solo algunos logran cumplir con las 3B de bueno, bonito y barato. Te vamos a dejar una lista de las mejores alternativas para que puedas comprarlas en septiembre de este 2025.

Xiaomi Redmi Note 15

Precio: Desde 650 soles (6 GB + 128 GB) hasta 800 soles (8 GB + 256 GB).

Procesador: Snapdragon 6s Gen 3.

Pantalla: LCD de 6,9″ FHD+, 144 Hz, 850 nits.

Batería: Enorme de 7 000 mAh con carga rápida de 33 W.

Extras: Diseño con certificación IP64, 50 MP cámara principal, HyperOS 2 sobre Android 15

Este es el Xiaomi Redmi Note 15. Foto: Weibo.

Xiaomi Redmi Note 14

Precio aprox.: Desde 900 soles (8 GB + 128 GB).

Procesador: Snapdragon 7s Gen 3 o MediaTek Dimensity 7300-Ultra, según versión.

Cámara: Hasta 108 MP, frente a los 200 MP en versiones Pro.

Un modelo robusto con buena conectividad y rendimiento para su rango.

Este es el Xiaomi Redmi Note 14. Foto: Xiaomi

Poco X7 Pro

Precio aprox.: 1200 soles o 350 dólares.

Procesador: MediaTek Dimensity 8400-Ultra — excelente para juegos y tareas exigentes.

Pantalla: AMOLED 6,67″, 120 Hz, Dolby Vision.

Batería: 6 000 mAh, carga rápida de 67 W.

Extras: IP68, una de las opciones más completas por su precio

Colores del Poco X7 Pro. Foto: Xiaomi

Poco F7

Precio aprox.: Desde 1600 soles

Procesador: Snapdragon 8s Gen 4 — casi nivel flagship.

Pantalla: AMOLED 6,83″, 1.5K, 120 Hz.

Batería: 6 500 mAh, carga rápida de 90 W.

Extras: IP68, excelente rendimiento bruto, aunque la cámara y el software (bloatware) son criticados.

Este es el Poco F7. Foto: Xiaomi

Redmi Note 14 Pro (5G)

Precio aprox.: 1149 soles

Procesador: Snapdragon 7s Gen 2

Pantalla: AMOLED 120 Hz

Batería: 5500 mAh y carga de 67 W.

Extras: IP68, excelente rendimiento bruto.

Este es el Redmi Note 14 Pro (5G). Foto: Xiaomi