Yape ofrece descuento de 900 soles para comprar este Xiaomi con cámara de 200MP, 5500 mAh y 512GB de memoria

En abril del 2010, Xiaomi presentó al mundo su primer smartphone y desde esa fecha no ha parado en mejorar su tecnología con la finalidad de ofrecer modelos emblemáticos, pero con precios reducidos.

En 2024, Xiaomi lanzó uno de sus celulares más potentes y baratos llamado Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G, un dispositivo de gama media que resalta por sus cámaras con IA, procesador avanzado, batería de larga duración y además amplio almacenamiento, todo por un precio de 1800 soles. Sin embargo, por tiempo limitado lo puedes comprar con 50% de descuento en Yape.

Y es que la aplicación del Banco de Crédito de Perú (BCP) se ha vuelto una de las más populares en el mundo. Si bien en un inicio el Yape solo servia para enviar y recibir dinero, ahora también ofrece diferentes productos y servicios. ¿Quieres comprar un smartphone? El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G ahora cuesta 929 soles en la app 'morada'.

Así es, por si no lo sabes, ahora podrás comprar el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G con un gran descuento, al comprarlo directamente desde la app del BPC. ¿Cómo se compra en Yape? Aquí los pasos a seguir.

Promoción Yape del Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G. Foto: composición

Para acceder a este descuento por tiempo limitado, solo basta con entrar a la aplicación Yape y buscar la 'Tienda' de la app. Una de las primeras opciones es el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G, el cual tiene un descuento de 49%.

Si bien el precio oficial del Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G es de 1839 soles, lo puedes comprar con 49% de descuento a 929 soles. Lo mejor es que si lo compras por la app, te llegará directamente a la puerta de tu casa.

¿Qué características tiene el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G?

La pantalla del Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.67''. Además, el teléfono llega con procesador Mediatek Helio G100 Ultra, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria. Lo mejor es su cámara de 200MP con Inteligencia Artificial y batería de 5500 mAh con carga de 45W.