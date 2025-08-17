- Hoy:
Si quieres el iPhone 16 Pro Max por sus cámaras, este Honor es mejor: 12GB RAM, 1TB ROM, procesador Elite y panel OLED
Este celular tope de gama de Honor es muy potente y cuesta un tanto menos que otros modelos como el Samsung S25 Ultra o el iPhone 16 Pro Max.
Si sientes que nombres como Samsung o Apple no representan un avance verdadero en los tiempos que corren, entonces debes mirar otros fabricantes que lo hacen mucho mejor como es el caso de Honor, una marca china que ha sorprendido, un año más, a todos con su más reciente buque insignia: el asombroso Honor Magic 7 Pro.
PUEDES VER: iPhone 16 Pro Max vs. Motorola Edge 60 Pro | Cuál tiene mejor pantalla, procesador y cámara para comprar este 2025
Pantalla poderosa
El Honor Magic 7 Pro cuenta con una potente pantalla OLED de 6,8 pulgadas, contando con resolución FullHD+ de 2,800 x 1,800 píxeles, a la vez de tasa de refresco de 120 hercios por lo que es muy fluida, así como compatibilidad con HDR, Dolby Vision, así brillo máximo de 5,000 nits, protección anti caídas con certificado de 5 estrellas SGS y certificación IP68/IP69 que lo hace resistente al agua.
Procesador Elite
Por otro lado, este celular presenta un procesador poderoso con el Snapdragon 8 Elite que va de maravilla con los videojuegos muy pesados a nivel gráficos, así como un RAM de 12GB y 16GB con LPDDR5X, a la vez de memoria interna de 256GB, de 512GB y 1TB con tecnología UFS 4.0.
Fotos espectaculares
En cuanto a la fotografía, el Honor Magic 7 Pro cuenta con triple cámara, con lente principal de 50 megapíxeles, zoom óptica 3X de 200 megapíxeles, ultra gran angular de 50 megapíxeles, así como sensor frontal de 50 megapíxeles.
En cuanto al video, este celular cuenta con grabación en resolución máxima de 4K a 60fps (sin opción de 8K), con una estabilización decente, con resultados nítidos, pero, eso sí, nos parece que está por detrás de otros grandes nombres en el este apartado.
Batería que carga en poco minutos
Este segmento es otro de los más destacados del Honor Magic 7 Pro, ya que su batería es amplia gracias a sus 5,850mAh, a la vez de carga rápida de 100W HONOR SuperCharge, a la vez de 80W de carga inalámbrica SuperCharge. Es decir, que estaría cargado al 100 por ciento en unos 30 minutos.
Software con mucha IA
El MagicOS 9 está basado en Android 15 es su sistema operativo, el cual incluye una política de actualización de 7 años para dar soporte a software, pero también para los parches de seguridad. No menos importante es que viene integrado con HONOR AI, la inteligencia artificial de la marca, la cual no solo está presente en herramientas de fotografía, sino también en diversos apartados del smartphone.
Mejor precio que otros gama alta
Si quieres adquirir el Honor Magic 7 Pro este 2025, entonces lo puedes adquirir en México desde los 18,038 pesos; en Perú desde los 4,269 soles; en España desde los 988 euros (Amazon).
