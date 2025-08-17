- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sport Huancayo vs Universitario
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Cristal
- Manchester United vs Arsenal
- River Plate vs Godoy Cruz
- Rivadavia vs Boca
- Alianza Lima vs Universitario
- AFP
Este Samsung barato tiene mejor IA que el iPhone | Pantalla Super AMOLED, RAM de 8GB, 3 cámaras y anti caídas
No necesitas de una gama alta para contar con la mejor inteligencia artificial, Samsung cuenta con una gama media bien integrada con precio variados.
Samsung, en tan solo un par de años se ha convertido en uno de los líderes absolutos de la gama media al lado de Motorola y Xiaomi, dando pasos agigantados en este segmento al integrar en estos dispositivos inteligencia artificial, inclusive, en los que podríamos llamar "económicos", como es el caso del Samsung A36 que, además, brilla por su asombrosa ficha técnica que conocerás a continuación.
PUEDES VER: Los mejores 5 celulares Samsung, Honor y Xiaomi que comprarás este 2025 antes que al iPhone 16 Pro Max
Samsung A36: pantalla, procesador y batería
El Samsung A36 viene con pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, añadiendo resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 hercios para disfrutar del contenido con mucha fluidez, 1,200 nits de brillo máximo, así como protección anti caídas Corning Gorilla Glass Victus y certificación IP67 para aguanta el polvo, humedad y agua.
Respecto al procesador, este celular lo hace bien incluyendo el Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 que te dará buen rendimiento para tener muchas aplicaciones abiertas, así como para jugar videojuegos. Asimismo, su RAM es de 6GB y 8GB, mientras que su memoria interna va en los 128GB y 256GB.
La autonomía es una parte destacada del Samsung A36, dado tiene una batería sólida de 5,000mAh, la cual está compensada con 45W de carga rápida, una mejora importante respecto a la generación anterior que solo traía 25W.
Samsung A36: cámara y video
Como era de esperarse, la fotografía de este Samsung A36 te dará resultados correctos gracias a su triple lente trasero, con la principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles, frontal de 12 megapíxeles.
Mientras que en el video, este dispositivo surcoreano graba a un máximo de 4K a 30fps, pero solo en la cámara principal como en la trasera, el ultra gran angular lo hace solo en 1080p.
Samsung A36: sistema operativo con IA
El Samsung A36 fue lanzado este 2025 con OneUI 7 basado en Android 15, contando con una política de actualizaciones de 6 años para dar soporte a software, pero también a los parches de seguridad.
Desde el arranque, este celular integra Galaxy AI, que es la inteligencia artificial de esta marca, la cual trasciende a herramientas de la cámara, sino también en diversas funciones dentro del propio dispositivo.
Samsung A36: precio
Si te quieres comprar el Samsung A36 este 2025, entonces en México lo puedes adquirir desde los 4,799 pesos; en Perú desde los 1,099 soles; en Colombia desde los 1,067.550 pesos; en España desde los 349 euros (Amazon).
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90