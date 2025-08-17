Este Samsung barato tiene mejor IA que el iPhone | Pantalla Super AMOLED, RAM de 8GB, 3 cámaras y anti caídas

Samsung, en tan solo un par de años se ha convertido en uno de los líderes absolutos de la gama media al lado de Motorola y Xiaomi, dando pasos agigantados en este segmento al integrar en estos dispositivos inteligencia artificial, inclusive, en los que podríamos llamar "económicos", como es el caso del Samsung A36 que, además, brilla por su asombrosa ficha técnica que conocerás a continuación.

Samsung A36: pantalla, procesador y batería

El Samsung A36 viene con pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, añadiendo resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 hercios para disfrutar del contenido con mucha fluidez, 1,200 nits de brillo máximo, así como protección anti caídas Corning Gorilla Glass Victus y certificación IP67 para aguanta el polvo, humedad y agua.

Respecto al procesador, este celular lo hace bien incluyendo el Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 que te dará buen rendimiento para tener muchas aplicaciones abiertas, así como para jugar videojuegos. Asimismo, su RAM es de 6GB y 8GB, mientras que su memoria interna va en los 128GB y 256GB.

La autonomía es una parte destacada del Samsung A36, dado tiene una batería sólida de 5,000mAh, la cual está compensada con 45W de carga rápida, una mejora importante respecto a la generación anterior que solo traía 25W.

Samsung A36: cámara y video

Como era de esperarse, la fotografía de este Samsung A36 te dará resultados correctos gracias a su triple lente trasero, con la principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles, frontal de 12 megapíxeles.

Mientras que en el video, este dispositivo surcoreano graba a un máximo de 4K a 30fps, pero solo en la cámara principal como en la trasera, el ultra gran angular lo hace solo en 1080p.

Samsung A36: sistema operativo con IA

El Samsung A36 fue lanzado este 2025 con OneUI 7 basado en Android 15, contando con una política de actualizaciones de 6 años para dar soporte a software, pero también a los parches de seguridad.

Desde el arranque, este celular integra Galaxy AI, que es la inteligencia artificial de esta marca, la cual trasciende a herramientas de la cámara, sino también en diversas funciones dentro del propio dispositivo.

Samsung A36: precio

Si te quieres comprar el Samsung A36 este 2025, entonces en México lo puedes adquirir desde los 4,799 pesos; en Perú desde los 1,099 soles; en Colombia desde los 1,067.550 pesos; en España desde los 349 euros (Amazon).