Samsung es una gran marca, sí, pero permíteme hablarte de Honor, un fabricante chino que la está rompiendo en todo el mundo gracias a sus dispositivos de alta calidad, mezclando diseños atractivos, prestaciones de última generación y precios bastante competitivos.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a hablar del Honor x8c, un gama alta que está al mismo nivel del Motorola G85, el Xiaomi Redmi Note 14 y el Samsung A26, pero, aunque no lo creas, en muchos apartados es ampliamente superior a estos.

3 razones para comprar el Honor x8c

Toma nota, porque estas son los motivos para comprar, sí o sí, el Honor x8c. Créeme, no te va a decepcionar:

Pantalla grande y muy fluida

Este celular nos trae una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, incluyendo resolución FullHD+ de 2,412 x 1,080 píxeles, en tanto que la fluidez para ver contenido en el panel está garantizada con sus 120 hercios, a la vez de un brillo notable con sus 2,800 nits pico.

Buen procesador “gamer” para su rango de precio

Uno podría pensar que un celular en este rango de precio no tendría una procesador potente, pero el Honor x8c es prueba de lo contrario al incluir el chip Qualcomm Snapdragon 685 que, sorprendentemente, corre bien con ciertos juegos con regular demanda gráfica.

De más está decir que tener muchas aplicaciones le va de maravilla, a la vez de permitirnos ver contenido multimedia sin problemas.

Fotografía con muchos megapíxeles

En cuanto a la fotografía, lo más sobresaliente del Honor x8c, es su lente principal de 108 megapíxeles con estabilización óptica, con buenos resultados de día, aunque también de noche, así como un ultra gran angular de 5 megapíxeles que puede ser decepcionante durante la noche. Cuenta también con frontal de 50 megapíxeles.

Otras características del Honor x8c

Su almacenamiento viene con 8GB de RAM, que puede ampliar hasta los 16GB con RAM dinámica, mientras que su memoria interna es de 256GB y 512GB. Su batería es de 5,000mAh, acompañado con carga rápida de 35W, por lo que el celular estará cargado al 100 por ciento en unos 60 minutos.

Su sistema operativo es el MagicOS 9.0 basado en Android 15 y con HONOR AI, la inteligencia artificial de la marca china. También viene con certificación IP64, por lo que puede soportar el polvo, la humedad y chorros de agua.

Precio del Honor x8c

Para adquirir el Honor x8c este 2025, en México lo puedes comprar desde los 4,388 pesos; en Perú desde los 865 soles; en Colombia desde los 950.000 pesos; en España desde los 217 euros (Amazon).