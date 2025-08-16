No compres el iPhone 16 Plus, este Samsung es mejor en TODO: pantalla ADMOLED, procesador Elite, 3 cámaras y graba en 8K

Si quieres hacerte con un potente gama alta sin despeinarte mucho, entonces el Samsung S25 Plus te sentaría a la perfección, dado que este dispositivo se destaca del resto por sus materiales premium, además de ser un teléfono celular que brilla en todos sus apartados, desde su pantalla, procesador poderoso, gran almacenamiento, cámaras profesionales, notable grabación de video, además de la mejor inteligencia artificial del momento.

Pantalla y procesador del Samsung S25 Plus

El Samsung S25 Plus nos abre las puertas con su potente pantalla Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas, acompañada de resolución QHD+ de 3,120 x 1,440 píxeles, a la vez de contar con 120 hercios de tasa de refresco para ver contenidos con mucha fluidez, Vision Booster que mejora la calidad de lo que ves, brillo máximo con sus 2,600 nits, protección anti caídas Corning Gorilla Glass Victus 2 y certificación IP68 para protegerlo ante el polvo y agua.

En cuanto al rendimiento, este dispositivo viene integrado con el casi incomparable Qualcomm Snapdragon 8 Elite que no tiene ningún problema de lags, calentamientos ni reinicios inesperados jugando videojuegos pesados ni con la multitarea. Asimismo, viene con RAM de 12GB, en tanto que su memoria interna es de 256GB y 512GB.

Foto y video del Samsung S25 Plus

La fotografía, como es de esperarse, es uno de sus puntos más atractivos, ya que sus tres cámaras traseras nos darán resultados sorprendentes. Su cámara principal tiene 50 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 12 megapíxeles, teleobjetivo 3X de 10 megapíxeles, frontal de 12 megapíxeles.

En cuanto al video, el Samsung S25 Plus nos trae grabación en 8K a 30fps, pero también a 4K en 60fps, con estabilización reforzada, a la vez de varias opciones como Video Pro, cámara lenta, grabación dual, entre otras, además de contar con variadas herramientas de inteligencia artificial.

Software del Samsung S25 Plus

Este dispositivo vino con OneUI 7 basado en Android 15 que, junto con iOS, es uno de los mejores sistemas operativos que encontraremos en la actualidad, ya que está bien integrado, es fluido, estable, a la vez de personalizable, sin mencionar su ecosistema y la inclusión de Galaxy AI, la inteligencia artificial de la marca.

No menos importante es que cuenta con una política de actualizaciones bastante voluminosa, con 7 años para dar soporte, tanto al software como para los parches de seguridad.

Batería y carga del Samsung S25 Plus

En la autonomía, el Samsung S25 Plus no lo hace mal, ya que viene con batería de 4,900mAh, así como carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 15W y carga reversible. Ello quiere decir que, por lo menos, el equipo estaría cargado en unos 55 minutos.

Precio del Samsung S25 Plus

Si quieres comprarte el Samsung S25 Plus, en México lo venden desde los 16,159 pesos; en Perú desde los 3,469 soles; en Colombia desde los 3,974.400 pesos; en España desde los 890 euros (Amazon).