Los 5 mejores celulares de Xiaomi de gama media, según precios y calidad en el 2025

Xiaomi es considerada como la marca referente en cuanto a los celulares de gama media debido a la potencia que tienen sus dispositivos móviles. El precio también son los más cómodos del mercado en la actualidad. En cuanto a su rendimiento, cada uno de los siguientes teléfonos es garantía de calidad premium.

5 teléfonos Xiaomi recomendables para comprar en el 2025

No cabe duda de que Xiaomi se destaca en el 2025 por demostrar su excelente relación en cuanto a calidad-precio en la gama media, ofreciendo dispositivos móviles con altas características y bastante avanzadas para los precios que ofrece. Estos son los cinco celulares que deberías comprar por sus precios competitivos, rendimiento, diseño y más.

Poco X7 Pro

Es la estrella de la gama media en 2025. Se destaca por su excelente rendimiento sobresaliente y batería de gran capacidad que también ofrece un diseño moderno con pantalla AMOLED y procesador de lujo. El gaming, multimedia y autonomía no serán un problema para ti.

Pantalla: AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución 1.5K, 120 Hz, brillo máximo de 3000 nits

Procesador: MediaTek Dimensity 8400-Ultra

Cámaras: principal de 50 MP, ultra gran angular de 8 MP, macro de 2 PMP, frontal de 20 MP

Batería: 6000 mAh con carga rápida de 90W

Redmi Note 14 Pro+ 5G

El Redmi Note 14 Pro+ 5G es el teléfono más popular de la marca dentro de la gama media, ya que es conocido por su cámara de alta resolución y tener una carga ultrarrápida. Con este modelo podrás capturar imágenes HD y disfrutarás de una experiencia multimedia premium.

Pantalla: AMOLED CrystalRes de 6.67 pulgadas, 1.5K, 120 Hz, 3000 nits

Procesador: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

Cámaras: principal de 200 MP, ultra gran angular de 8 MP, macro de 2 MP, frontal de 20 MP

Batería: 5110 mAh con carga rápida de 120W

Xiaomi 14T Pro

Fue lanzado a finales del 2024 y mantiene un diseño que lo convierte en una opción sólida en este año para los que buscan un gama media-alta. Con un procesador potente y diseño premium, este dispositivo cuenta con una experiencia cercana lo que es la gama alta y perfecto para quienes un rendimiento superior.

Pantalla: AMOLED de 6.67 pulgadas, FullHD+, 120 Hz, 3200 nits

Procesador: MediaTek Dimensity 9300+

Cámaras: principal de 50 MP, teleobjetivo de 50 MP, ultra gran angular de 12 MP, frontal de 32 MP

Batería: 5000 mAh con carga rápida de 120W

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Se trata de una opción bastante factible teniendo en cuenta que cuenta con una cámara de 200 MP y diseño resistente. Aunque se lanzó en el 2024, se mantiene como una alternativa competitiva en el 2025 debido a ss descuentos frecuentes y su rendimiento sólido. Es ideal para quienes buscan calidad fotográfica y conexión 5G sin problemas.

Pantalla: AMOLED DE 6.67 pulgadas, 1.5k, 120Hz, 1800 nits, Gorilla Glass Victus

Procesador: MediaTek Dimensity 7200-Ultra

Cámaras: principal de 200 MP, ultra gran angular de 8 MP, macro de 2 MP, frontal de 16 MP

Batería: 5000 mAh con carga rápida de 120W

POCO X6 5G

Es una de las opciones más atractivas para los usuarios que quiere un teléfono que esté orientado en el mundo gaming y multimedia a un precio accesible. Su diseño es moderno y procesador sólido, lo que quiere decir que es perfecto para quienes buscan un óptimo rendimiento durante varios años.

Pantalla: AMOLED de 6.67 pulgadas, 1.5k, 120 Hz, 3000 nits

Procesador: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, adecuado para juegos

Cámaras: principal de 64 MP, ultra gran angular de 8 MP, macro de 2 MP, frontal de 16 MP

Batería: 5000 mAh con carga rápida de 67W

Teléfonos Xiaomi de gama media 2025. | Foto: Captura