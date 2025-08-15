Cuáles son los mejores 5 celulares con mejor cámara fotográfica que el iPhone 16 Pro Max que debes comprar en 2025

Definitivamente, el apartado de las cámaras fotográfica en los smartphones se ha convertido en uno de los segmentos más valorados y, pese a que se piensa que las mejores fotos las podrías sacar con un iPhone, lo cierto es que ese mito se ha derrumbado en los últimos años gracias a otros fabricantes que lo hacen mucho mejor.

Por ello, en las siguientes líneas te mostraremos un top 5 con los celulares con mejores lentes fotográficos que podrás encontrar este 2025. Ten en cuenta que todos estos equipos se ubican en el tope de gama, por lo que adquirir cualquiera de estos demandará de una fuerte inversión económica.

Huawei Pura 80 Ultra

El Huawei Pura 80 Ultra tiene cámara principal de 50MP con estabilización óptica (OIS), telefoto de 50MP, telefoto de 12.5MP, ultra gran angular de 40MP, sensor multiespacial, frontal de 13MP (con gran angular). Pantalla OLED LTPO de 6,8 pulgadas, resolución de 2,848 x 1,276 píxeles, 120 hercios (Hz) de tasa de refresco, protección Kunlun Glass 2. Procesador Kirin 9020, RAM 16GB, memoria interna (ROM) de 512GB/1TB. Batería de 5,170mAh, carga rápida de 100W, caga inalámbrica de 80W, inalámbrica reversible de 20W, reversible con cable de 18W. Software HarmonyOS 5.1. Resistencia acuática IP68/IP69.

Xiaomi 15 Ultra

El Xiaomi 15 Ultra viene con cámara principal de 50MP con HyperOIS, telefoto de 50MP, super telefoto 4,3X de 200MP, gran angular de 50MP, frontal de 32MP. Pantalla AMOLED WQHD+, resolución 3,200 x 1,440 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, 3,200 nits de brillo máximo, Dolby Atmos. Procesador Snapdragon 8 Elite, RAM de 16GB, ROM de 512GB. Batería de 5,410mAH, carga rápida de 90W, carga inalámbrica de 50W. Software HyperOS basado en Android 15. Resistencia acuática IP68.

Samsung S25 Ultra

El Samsung S25 Ultra cuenta con cámara principal de 200MP con OIS, zoom X5 de 50MP, zoom X3 de 10MP, ultra gran angular de 50MP, frontal de 12MP. Pantalla AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas, resolución QuadHD+, tasa de refresco de 120Hz, protección Gorilla Glass Armor 2. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, RAM de 12GB, ROM de 256GB/512GB/1TB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 15W. Software OneUI 7 basado en Android 15. Resistencia acuática IP68.

Honor Magic 7 Pro

El Honor Magic 7 Pro trae cámara principal de 50MP, zoom X3 de 200MP, ultra gran angular de 50MP, frontal de 50MP. Pantalla OLED de 6,8 pulgadas, resolución de 2,800 x 1,800 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, brillo máximo de 5,000 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, RAM de 12GB/16GB, ROM de 256GB/512GB/1TB. Batería de 5,850mAh, carga rápida de 100W, carga inalámbrica de 80W. Software MagicOS 9 basado en Android 15. Resistencia acuática IP68/IP69, certificado 5 estrellas SGS contra caídas.

Vivo x200 Ultra

El Vivo x200 Ultra integra cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 50MP, teleobjetivo de 200MP, frontal de 50MP. Pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas, resolución de 3,168 x 1,440 píxeles, tasa de refresco de 120Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, RAM de 12GB/16GB, ROM de 256GB/512GB/1TB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 90W, carga inalámbrica de 40W. Software OriginOS 15 basadi en Android 15. Resistencia acuática IP68/IP69.