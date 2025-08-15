Los 4 celulares Honor gama alta que se recomiendan comprar en el 2025
Si estás considerando comprar o renovar tu celular, considera a la marca Honor como uno de los máximos referentes. Conoce cuál deberías comprar.
Durante varios años, Honor viene trabajando para posicionarse entre lo más alto y en el 2025 lo ha conquistado. Ahora, no solamente es parte clave del sector de la gama media, sino que también de la gama alta con los celulares que te vamos a presentar a continuación.
Celulares Honor de gama alta para comprar en el 2025
Honor se ha consolidado como una marca líder en el mercado de smartphones, ofreciendo dispositivos de gama alta con tecnología avanzada, diseño premium y excelente relación calidad-precio. Las características de estos modelos te sorprenderán.
Honor Magic 7 Pro
Considerado como el buque insignia de Honor para el 2025, el Magic 7 Pro combina un diseño premium con un rendimiento excepcional, ideal para usuarios que buscan lo mejor en fotografía, potencia y experiencia multimedia.
- Pantalla: LTPO OLED de 6,8 pulgadas, 120 Hz, resolución 2800 x 1280
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, con 16 GB de RAM y almacenamiento hasta 1 TB
- Cámaras: sistema trasero triple con sensor principal de 200 MP, ultra gran angular de 50 MP, teleobjetivo de 50 MP con zoom AI, cámara frontal de 50 MP
- Batería: 5,270 mAh con carga rápida de 100W
Honor Magic V5
Es el teléfono plegable más delgado del mercado, se destaca por su diseño innovador y funcionalidad avanzada, ideal para quienes buscan un dispositivo versátil para productividad y entretenimiento.
- Pantalla: exterior OLED de 6.43 pulgadas e interior OLED de 7.92 pulgadas, ambas a 120 Hz
- Procesador: Snapdragon 8 Elite, con hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento
- Cámaras: principal de 50 MP, ultra gran angular de 40 MP, teleobjetivo periscópico de 50 MP
- Batería: 5,950 mAh con carga rápida
Honor 400 Pro
Este modelo cuenta con características premium a un precio más accesible que el Magic 7 Pro. Es ideal para aquellos que buscan un equilibrio entre rendimiento y costo.
- Pantalla: OLED de 6,78 pulgadas, 120 Hz, con protección ocular
- Procesador: Snapdragon 8 Gen 3, con 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento
- Cámaras: sistema triple de 50 MP (principal), 50 MP (ultra gran angular) y 200 MP (teleobjetivo), cámara frontal de 50 MP
- Batería: 5,200 mAh con carga rápida de 100W
Honor 200 Pro
Se trata de un dispositivo de gama alta con un enfoque especial en fotografía y diseño ligero, perfecto para usuarios que priorizan cámaras y estética sin llegar al precio de un flagship premium.
- Pantalla: AMOLED de 6,78 pulgadas, 120 Hz
- Procesador: Snapdragon 8s Gen 3, con 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento
- Cámaras: principal de 50 MP, ultra gran angular de 12 MP, teleobjetivo de 50 MP, cámara frontal de 50 MP para selfies
- Batería: 5,200 mAh con carga rápida de 100 W
Honor Magic 6 Pro
El Honor Magic 6 Pro sigue siendo una opción de gama alta bastante sólida en el 2025, con un diseño bastante innovador y un enfoque en fotografía y autonomía, ideal para quienes buscan un precio accesible.
- Pantalla: OLED curva de 6.8 pulgadas, 120 Hz, resolución 2K
- Procesador: Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB de RAM, hasta 512 GB de almacenamiento
- Cámaras: sistema triple de 50 MP, ultra gran angular de 50 MP, teleobjetivo 180 MP, cámara frontal de 50 MP
- Batería: 5,600 mAh con carga rápida de 100W
