- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sport Huancayo vs Universitario
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Cristal
- Manchester United vs Arsenal
- River Plate vs Godoy Cruz
- Rivadavia vs Boca
- Alianza Lima vs Universitario
- AFP
No hay teléfono más RESISTENTE que este Honor con procesador GAMER, pantalla AMOLED y batería que dura 2 días
Los teléfonos de Honor están superando a Samsung y Motorola, pero este gama media chino no tiene rival alguno. Su precio es insuperable y es potente.
Desde hace algunos años, Honor se ha ganado el reconocimiento de los usuarios Android, puesto que sus últimos lanzamiento sobresalen tanto en potencia, cámaras, batería y resistencia a golpes o agua.
Si bien este 2025, Honor presentó su renovado Honor Magic 7 Lite, la versión de 2024 se ha vuelto muy popular, ya que su precio ha bajado demasiado y ofrece características que superan por mucho a modelos como Galaxy A55 de Samsung o Motorola Edge 40. ¿Qué características tiene este potente gama media? Aquí te lo contamos todo.
PUEDES VER: Galaxy A56 vs. Honor 400: cuál tiene mejor cámara, mejor procesador y mejor precio en 2025
HONOR Magic 6 Lite: ficha técnica detallada
La pantalla del HONOR Magic 6 Lite es de tipo AMOLED y tiene una diagonal de 6.78 pulgadas con una resolución de 2652 x 1220 pixeles, además de un brillo máximo de 1200 nits y una tasa de refresco de 120Hz. Sin duda un comportamiento bastante positivo.
La potencia del HONOR Magic 6 Lite llega con el potente Snapdragon 6 Gen 1, además de llevar unos 8GB de RAM físico, 8GB de RAM virtual, unos 256GB de memoria, con la posibilidad de ampliar el almacenamiento hasta 1TB con MicroSD.Colores del HONOR Magic 6 Lite. Foto: Honor.
Si bien este Honor no tiene cámara profesional, posee un sensor de 108MP, lente gran angular de 5MP, lente macro de 2MP y selfie de 16MP. No podrás grabar videos en 4K, pero sí tendrás fotografías en alta resolución tanto de día como de noche.
¿Cuál es el precio del HONOR Magic 6 Lite? Actualmente este teléfono de Honor cuesta unos 1099 soles, es decir unos 300 dólares en el mercado internacional.
- 1
iPhone 16 vs. Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus: ¿cuál comprar si busco la mejor pantalla, procesador, batería y cámara?
- 2
Estas son mis tres razones para comprar este Honor en vez del Samsung A26: pantalla, procesador y fotografía
- 3
iPhone 16 vs. Motorola Edge 60 Pro | Cuál tiene mejor pantalla, procesador y cámara en 2025
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90