Galaxy S25 5G vs. Motorola Edge 60 Pro | Cuál tiene el mejor procesador, las mejores cámaras y mejor precio

Los teléfonos de Samsung son considerados como algunos de los equipos más cotizados, esto debido a que tienen diseño premium, procesadores avanzados, cámaras profesiones y ahora funciones con Inteligencia Artificial. En enero de este 2025, la firma coreana presentó su Galaxy S25 5G, un equipo todoterreno que destacada por al alta performance.

Por su parte, Motorola se ha convertido en el 'Rey de la gama media', pero ahora la marca intentará quitarle mercado a Samsung con este Motorola Edge 60 Pro, un dispositivo de alto rendimiento que tiene una configuración más que impresionante.

¿Cuál de estos dos teléfonos de gama alta es mejor? ¿Galaxy S25 o Motorola Edge 60 Pro? En esta nota haremos un versus entre sus especificaciones, para que de esta forma puedas saber cuál te conviene más. Aquí todos los detalles.

Galaxy S25 5G vs. Motorola Edge 60 Pro: ficha técnica completa

Para tener una comparación entre el Galaxy S25 y Motorola Edge 60 Pro, hemos elaborado un cuadro en el que podrás ver una comparación entre sus especificaciones tales como pantalla, almacenamiento, procesador, cámaras y precio. De ti dependerá elegir cuál es la mejor versión para ti.