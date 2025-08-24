- Hoy:
Galaxy S25 5G vs. Motorola Edge 60 Pro | Cuál tiene el mejor procesador, las mejores cámaras y mejor precio
Este teléfono de Samsung es uno de los mejores y compite con este Motorola de gama alta. Ambos son potentes, pero solo uno será tu mejor compra.
Los teléfonos de Samsung son considerados como algunos de los equipos más cotizados, esto debido a que tienen diseño premium, procesadores avanzados, cámaras profesiones y ahora funciones con Inteligencia Artificial. En enero de este 2025, la firma coreana presentó su Galaxy S25 5G, un equipo todoterreno que destacada por al alta performance.
Por su parte, Motorola se ha convertido en el 'Rey de la gama media', pero ahora la marca intentará quitarle mercado a Samsung con este Motorola Edge 60 Pro, un dispositivo de alto rendimiento que tiene una configuración más que impresionante.
PUEDES VER: Galaxy A56 vs. Honor 400 | Cuál tiene mejor cámara, mejor procesador y mejor precio en 2025
¿Cuál de estos dos teléfonos de gama alta es mejor? ¿Galaxy S25 o Motorola Edge 60 Pro? En esta nota haremos un versus entre sus especificaciones, para que de esta forma puedas saber cuál te conviene más. Aquí todos los detalles.
Galaxy S25 5G vs. Motorola Edge 60 Pro: ficha técnica completa
Para tener una comparación entre el Galaxy S25 y Motorola Edge 60 Pro, hemos elaborado un cuadro en el que podrás ver una comparación entre sus especificaciones tales como pantalla, almacenamiento, procesador, cámaras y precio. De ti dependerá elegir cuál es la mejor versión para ti.
|Características
|Galaxy S25 de Samsung
|Motorola Edge 60 PRO
|Dimensiones
|146,9 x 70,5 x 7,2 mm
|160,69 x 73,06 x 8,24mm
|Peso
|162 gramos
|177.5 gr
|Pantalla y dimensiones
|6,2 pulgadas FHD+
Dynamic AMOLED
120 Hz
Vision Booster
| 6,67 pulgadas
pOLED
HDR10+
120 Hz de tasa de refresco
Brillo pico de 4.500 nits
|Resolución y densidad
|2.340 x 1.080 píxeles
|Resolución FullHD+ (2.712 x 1.220 píxeles)
|Procesador
|Snapdragon 8 Elite para Galaxy
|MediaTek Dimensity 8350 Extreme
|Memoria RAM
|12 GB LPDDR5X
|8 GB / 12 GB LPDDR4X
|Sistema operativo
|Android 15 - One UI 7
|Android 15 My Ux
|Almacenamiento interno
|128, 256 GB, 512 GB UFS 4.0
|256 GB / 512 GB uMCP
|Cámaras
|Principal: 50MP, f/1.8, 85º, OIS
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular: 12MP, f/2.2, 120º
Selfie: 12MP, f/2.2, 80º
| 50 MP, f/1.8, OIS, Sony Lytia 700C
50 MP ultra gran angular + macro, f/2.0
10 MP telefoto, 3x, f/2.0, OIS
Cámara selfie: 50 MP, f/2.0
|Batería
|4.000mAh
25W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
| 6.000mAh
Carga rápida de 80W
|Precio
|3099 soles - 874 dólares
|S/ 2299 o 655 dólares
|Otros detalles
|5G
LTE
WiFi 7
Bluetooth 5.4
NFC
eSIM
UltraWide Band
IP68
Samsung DeX
|
WiFi 7
5G SA/NSA
Bluetooth 5.4
