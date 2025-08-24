0
EN DIRECTO
Real Madrid - Real Oviedo EN VIVO HOY por LaLiga
EN VIVO
Universitario vs Alianza Lima HOY: hora y dónde ver el clásico 2025

Galaxy S25 5G vs. Motorola Edge 60 Pro | Cuál tiene el mejor procesador, las mejores cámaras y mejor precio

Este teléfono de Samsung es uno de los mejores y compite con este Motorola de gama alta. Ambos son potentes, pero solo uno será tu mejor compra.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy S25 5G de Samsung y Motorola Edge 60 Pro
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy S25 5G de Samsung y Motorola Edge 60 Pro | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Los teléfonos de Samsung son considerados como algunos de los equipos más cotizados, esto debido a que tienen diseño premium, procesadores avanzados, cámaras profesiones y ahora funciones con Inteligencia Artificial. En enero de este 2025, la firma coreana presentó su Galaxy S25 5G, un equipo todoterreno que destacada por al alta performance.

Por su parte, Motorola se ha convertido en el 'Rey de la gama media', pero ahora la marca intentará quitarle mercado a Samsung con este Motorola Edge 60 Pro, un dispositivo de alto rendimiento que tiene una configuración más que impresionante.

Conoce las diferencias y similitudes entre el Galaxy A56 de Samsung y Honor 400.

PUEDES VER: Galaxy A56 vs. Honor 400 | Cuál tiene mejor cámara, mejor procesador y mejor precio en 2025

¿Cuál de estos dos teléfonos de gama alta es mejor? ¿Galaxy S25 o Motorola Edge 60 Pro? En esta nota haremos un versus entre sus especificaciones, para que de esta forma puedas saber cuál te conviene más. Aquí todos los detalles.

Galaxy S25 5G vs. Motorola Edge 60 Pro: ficha técnica completa

Para tener una comparación entre el Galaxy S25 y Motorola Edge 60 Pro, hemos elaborado un cuadro en el que podrás ver una comparación entre sus especificaciones tales como pantalla, almacenamiento, procesador, cámaras y precio. De ti dependerá elegir cuál es la mejor versión para ti.

CaracterísticasGalaxy S25 de Samsung Motorola Edge 60 PRO
Dimensiones146,9 x 70,5 x 7,2 mm 160,69 x 73,06 x 8,24mm
Peso162 gramos 177.5 gr
Pantalla y dimensiones6,2 pulgadas FHD+
Dynamic AMOLED
120 Hz
Vision Booster		 6,67 pulgadas
pOLED
HDR10+
120 Hz de tasa de refresco
Brillo pico de 4.500 nits
Resolución y densidad2.340 x 1.080 píxeles Resolución FullHD+ (2.712 x 1.220 píxeles)
ProcesadorSnapdragon 8 Elite para Galaxy MediaTek Dimensity 8350 Extreme
Memoria RAM12 GB LPDDR5X 8 GB / 12 GB LPDDR4X
Sistema operativoAndroid 15 - One UI 7 Android 15 My Ux
Almacenamiento interno128, 256 GB, 512 GB UFS 4.0256 GB / 512 GB uMCP
CámarasPrincipal:  50MP, f/1.8, 85º, OIS
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular:   12MP, f/2.2, 120º
Selfie: 12MP, f/2.2, 80º		 50 MP, f/1.8, OIS, Sony Lytia 700C
50 MP ultra gran angular + macro, f/2.0
10 MP telefoto, 3x, f/2.0, OIS
Cámara selfie: 50 MP, f/2.0
Batería4.000mAh
25W carga rápida
Carga inalámbrica 15W		 6.000mAh
Carga rápida de 80W
Precio3099 soles - 874 dólares S/ 2299 o 655 dólares
Otros detalles5G
LTE
WiFi 7
Bluetooth 5.4
NFC
eSIM
UltraWide Band
IP68
Samsung DeX
WiFi 7
5G SA/NSA
Bluetooth 5.4
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Motorola supera a Xiaomi con potente celular: 512GB almacenamiento, 125W carga rápida y triple cámara HD

  2. Los 5 celulares Motorola gama media baratos y con gran calidad para comprar en 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano