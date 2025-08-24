Este OPPO es impresionante: mucha batería, gran procesador MediaTek y amplio almacenamiento para olvidar al Samsung A16

OPPO no desiste y sigue en la pelea por hacerse con un nicho en el competitivo mercado de los celulares; su apuesta es la gama media, por lo que este 2025 el fabricante chino ha dejado con la boca abierta con el lanzamiento del OPPO A5 Pro, el cual veremos en las siguientes líneas.

Principales características del OPPO A5 Pro

Uno de los los grandes puntos a favor del OPPO A5 Pro es su resistencia, los chinos aseguran que este celular, no solo es impermeable al polvo, la humedad y al agua, sino que lo puedes sumergir sin temor a que se malogre y, además, es capaz de aguantar chorros de agua caliente hasta los 80 grados gracias a su certificación IP68/IP69..

Asimismo, cuenta con certificado militar MIL-STD-810H, para tener un aguante brutal a temperaturas extremas (altas y bajas), resiste bien los golpes, vibraciones, bajas presiones, a altitudes elevadas, también a fluidos y contaminación.

El OPPO A5 Pro tiene 194 gramos, con pantalla LCD de 6,67 pulgadas, acompañado de una resolución de 720 x 1,604 píxeles, a la vez de 264 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), una potente tasa de refresco para ver contenido gracias a sus 120 hercios, un brillo máximo decente de 1,000 nits, protección anticaídas Gorilla Glass 7i.

A la vez, su procesador es el MediaTek Dimensity 6300 que lo hace más que bien con las tareas rutinarias de usuarios promedio, un RAM de 8GB con LPDDR4X, así como memoria interna de 256GB con tecnología UFS 2.2. Eso sí, puedes utilizarlo para juegos con ciertos gráficos altos, pero con cuidado.

La autonomía del OPPO A5 Pro nos trae una voluminosa batería de 5,800mAh, cuya potencia nos permitirá usar el dispositivo por casi dos días, pero luego lo puedes recargar al 100 por ciento en unos 50 minutos gracias a sus 45W de carga rápida SuperVOOC.

La fotografía, pese a no brillar, nos dará muy buenos resultados, sobre todo en condiciones de luz, además de implementar herramientas de IA como el borrador AI o el editor de fotos con efectos. En ese sentido, nos topamos con un lente principal de 50 megapíxeles, sensor monocromático de 2 megapíxeles y frontal de solo 8 megapíxeles.

Precio del OPPO A5 Pro

Si te quieres comprar el OPPO A5 Pro este 2025, entonces en México lo encuentras desde los 6,499 pesos; en Perú desde los 1,089 soles (Claro); en Colombia desde los 1,530.900 pesos; en España desde los 225 euros (Amazon).