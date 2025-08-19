¿Por qué este Honor es mejor compra que el Samsung A56? Batería para DOS DÍAS, fotos de 200MP y pantalla FullHD+

Honor está decidido a sorprender a todos este 2025 y lo ha hecho renovando su catálogo más potente en la gama media, donde destaca con luz propia el Honor 400, que no es otra cosa que un potente celular con un diseño muy elegante, a la vez de un precio que está enamorando a miles en todo el mundo.

PUEDES VER: Los 5 celulares Motorola gama media baratos y con gran calidad para comprar en 2025

Pantalla solvente y procesador poderoso

El Honor 400 nos sorprende desde el arranque gracias a su pantalla AMOLED de 6.55 que, a la vez está compensada con resolución FullHD+ con 2,736 x 1,264 píxeles, junto con una notable tasa de refresco gracias a sus 120 hercios, una buena densidad de píxeles por pulgada de 460, a la vez de un brillo que casi nadie posee debido a sus 5,000 nits pico.

El Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 es el procesador de este celular de diseño elegante, el cual no te va a molestar para nada al momento de contar con una serie de aplicaciones abiertas al mismo tiempo, así como soportar juegos con cierta demanda gráfica, todo ello compensado con su RAM de 8GB a la vez de una amplia memoria interna de 256GB y 512GB.

Batería, prácticamente, infinita

Entre otro de los puntos altos del Honor 400 destaca la autonomía, ya que su batería es muy grande contando con potencia de 6,000mAh, por lo que podrás usar el celular por, prácticamente, dos días enteros. Y, para mayor sorpresa, incluye unos envidiables 100W SuperCharge de carga rápida. Eso quiere decir que el terminal estaría listo al 100 por ciento en uno 30 minutos, aproximadamente.

¿La mejor foto de la gama media?

Muchos han quedado fascinados, no sólo por los megapíxeles de las fotografías que nos ofrece este equipo, sino por los detalles que nos ofrece en cada una de las tomas, por lo que, sin exagerar, es candidato para uno de los sensores más top en la gama media de 2025.

Por ello, su cámara principal nos trae 200 megapíxeles con estabilización óptica, su gran angular 12 megapíxeles con campo de visión de 112° y frontal de 50 megapíxeles. Ninguno decepciona y el nivel de detalle es impresionante.

En cuanto al video, el Honor 400 alcanza una grabación máxima de 4K (2,160p) a 30fps, tanto en el sensor principal, el ultra gran angular y la frontal.

MagicOS: ¿uno de los mejores software del momento?

Muchos han destacado que el sistema operativo de Honor se ha ido asentando como uno de los mejores en nuestros días por ser fluido, intuitivo, dando, en líneas generales, una gran experiencia, principalmente, por su diseño limpio, fácil de usar, así como diversas opciones de personalización.

En el caso del Honor 400, viene con MagicOS 9 basado en Android 15, contando con una política de actualizaciones sumamente generosa: de 6 años para dar soporte al software, lo mismo que para los parches de seguridad.

¿Cuánto vale HOY el Honor 400?

Si quieres el Honor 400, en México lo compras desde los 8,572 pesos; en Perú desde los 1,629 soles; en Colombia desde los 2,799.900 pesos; en España desde los 403 euros (Amazon).