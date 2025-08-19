El potente Motorola que no envidia nada al iPhone 16 y cuesta menos de 650 dólares: ¿Vale la pena en 2025?

Para muchos, gastar tanto dinero en un teléfono de Apple podría representar una exageración, sobre todo cuando existen dispositivos de otras marcas que lo están haciendo igual de bien, compensando grandes prestaciones, diseños sumamente llamativos, además de precios por debajo de otros fabricantes, como es el caso del Motorola Edge 60 Pro.

Motorola Edge 60 Pro: pantalla, procesador, batería

Para comenzar, debemos decir que el Motorola Edge 60 Pro viene con una pantalla POLED de 6,67 pulgadas, con resolución Super HD, compatible con contenido HDR10+, tasa de refresco de 120 hercios para tener mucha fluidez, así como 4,500 nits de brillo máximo.

Al pasar al rendimiento, nos topamos con el chip MediaTek Dimensity 8350 Extreme que va sobrado con videojuegos y multitarea, así como RAM de 12GB con LPDDR4X, así como memoria interna de 512GB con tecnología uMCP.

Si quieres un celular que te dure podía y mucho más usándolo sin descanso, entonces el Motorola Edge 60 Pro es para ti, pues viene con batería de 6,000mAh, a la vez de carga rápida de 80W y carga inalámbrica de 15W; es decir, que tendrás carga al 100 por ciento en unos 35 minutos promedio.

Motorola Edge 60 Pro: foto y video

La fotografía de este modelo es un salto adelante respecto a la generación pasada. Si bien es cierto en los números parecen las mismas, lo cierto es que tiene mayor apertura y trabajo que las del año pasado.

Por ello, en la parte trasera nos topamos con un lente principal de 50 megapíxeles Sony Lytis 700C, ultra gran angular/macro de 50 megapíxeles, telefoto 3X de 10 megapíxeles, frontal de 50 megapíxeles.

En cuanto al video, el Motorola Edge 60 Pro solo alcanza a grabar a una resolución máxima de 4K a 30fps en todos sus sensores y con estabilización. Si buscas los 60fps, tendrás que hacerlo en 1080p

Motorola Edge 60 Pro: software con IA

En este apartado, este dispositivo de la marca estadounidense incluye al Android 15 como sistema operativo, además de contar con integración con Moto AI, la inteligencia artificial del fabricante, la cual no solo te dará diversas herramientas en la cámara, también variadas funciones dentro del propio dispositivo.

No menos importante es que el Motorola Edge 60 Pro viene con una política de actualizaciones óptima de 3 años para dar soporte a software y 4 años para lo que son los parches de seguridad.

Motorola Edge 60 Pro: resistencia de otro nivel

Vale decir que en al hablar de la resistencia, este celular es todo un portento dado que aguanta el ingreso del polvo, la humedad y puedes sumergirlo en agua por un tiempo prolongado, así como no pasarle nada con chorros de agua hasta los 80 grados, gracias a su certificación IP68/IP69.

Del mismo modo, incluye certificado militar MIL-STD-810H, con el cual el Motorola Edge 60 Pro está preparado para, por ejemplo, soportar fríos bajo cero, a la vez de calores extremas, sin dejar atrás las altas presiones atmosféricas.

Motorola Edge 60 Pro: precio

Si quieres comprarte el Motorola Edge 60 Pro, entonces en México lo adquieres desde los 10,999 pesos; en Perú desde los 2,219 soles; en Colombia desde los 2,994.244 pesos; en España desde los 486 euros (Amazon).