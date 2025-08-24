Este Oppo tiene pantalla FullHD de 6.72'', 1TB de memoria, 5000 mAh de batería y todo por 350 soles

Si bien hace algunos años no se sabía mucho de la marca Oppo, esta marca china se ha ganado el respeto de los fanáticos de la tecnología, puesto que actualmente tiene en su catálogo algunos de los modelos más emblemáticos y uno de ellos es el Oppo A58 4G, un equipo con gran capacidad y precio INSIGNIFICANTE.

Y es que por solo 100 dólares o 350 soles, podrás comprar este teléfono de alta capacidad y resistencia. ¿Cuáles son sus especificaciones? Aquí te vamos a revelar todos los pormenores de este potente Android que llega con 1TB de memoria, 5000 mAh y cámaras de alta definición. ¿Vale la pena? Aquí lo sabrás.

Oppo A58: ficha técnica detallada

Pese a que este Oppo A58 pertenece a la gama de entrada, tiene una configuración IMPRESIONANTE, mucho más si consideramos que solo cuesta 100 dólares o 350 soles.

Para iniciar con este análisis, debes saber que este Oppo A58 llega con panel LCD de 6.72 pulgadas con resolución FullHD+ y una tasa de refresco de 90Hz. No es el panel más avanzado, pero te servirá bien para series y videos en redes sociales como TikTok.

El precio del Oppo A58 en 2025. Foto: captura.

Ten en cuenta que este Oppo A58 no es el teléfono más potente, pero en este caso el equipo chino llega con el chip Helio G85, 6GB de RAM y 128GB de memoria interna, la cual puede llegar hasta 1TB mediante MicroSD.

Si hablamos de calidad para foto y video, este Oppo A58 llega solo con una cámara de 50MP, lente mono de 2MP y selfie de 8MP. Solo podrás grabar en 1080px a 30fps.

Sin duda este Oppo A58 está pensando para los usuarios que solo necesitan del WhatsApp y recibir llamadas, puesto que gracias a su poderosa batería de 5000 mAh con carga de 33W lo tendrá por 2 días sin necesidad de cargarlo. ¿Qué te parece?