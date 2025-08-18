Los 5 celulares con mejor cámara que te harán olvidar al Samsung Galaxy S25 Ultra

Desde su lanzamiento, el Samsung Galaxy S25 Ultra ha logrado conquistar al mundo con sus lentes para hacer fotografías HD y también para grabar videos en alta calidad. No obstante, otras marcas también cuentan con smartphones que garantizan una mejor calidad de cámaras y que son las siguientes.

El Galaxy S25 Ultra es uno de los equipos más poderosos en cuanto a la fotografía móvil, debido a la potencia de su sensor de 200 MP y porque es capaz de ofrecer un sistema de cámaras bastante versátil y el zoom óptico que llega hasta 10x. La innovación por parte de otras marcas continúa y también han logrado destacarse por sus sensores y procesamiento de imágenes en cuanto al encuadre o colorización.

Huawei Pura 80 Ultra

Este modelo de Huawei es uno de los líderes en el mercado actual en cuanto a resultados fotográficos. Con apenas un sensor de 50 MP y estabilización óptica, este móvil es garantía de colores vivos, exposición precisa y fotos en modo retrato con resultados muy naturales. Cuenta con un lente ultra gran angular de 40 MP y un sistema de teleobjetivo dual con zoom de hasta 9.4x que lo hace poderoso incluso en condiciones con poca luz y grabaciones de videos estables. Sin lugar a duda su colaboración con Leica incrementa su valor.

OPPO Find X8 Ultra

El modelo OPPO Find X8 Ultra es una real joyita por contar con una cámara de 50 MP que es capaz de capturar los mejores detalles sin importar la cantida de luz que haya en el lugar. Su estabilización es uno de los factores a destacar, más aún en la grabación de videos. Junto con el HDR, es garantía de un equilibro deslumbrante y si quieres conseguir imágenes de alta calidad, este es tu momento.

Vivo X200 Ultra

Sin lugar a duda es una de las opciones más destacadas debido a su sensor y lentes. Debes tener en cuenta que los colores pueden ser algo vibrantes, pero nada ni nada te captará el beneficio de capturar fotografías atractivas que lo convierte en una opción alternativa mejor al Galaxy S25 Ultra.

Huawei Pura 70 Ultra

Otro modelo de Huawei en la lista y se trata del Pura 70 Ultra que cuenta con un lente principal de 50 MP, ultra gran angular de 40 MP y un teleobjetivo de 48 MP que dispone de un zoom óptico de 5x. Con su colaboración de Leica, los usuarios van a quedar más que felices con los colores y algunos lo catalogan como muy superior al Samsung Galaxy S25 Ultra.

iPhone 16 Pro Max

No se podía quedar fuera de la lista. Este iPhone 16 Pro Max se destaca por tener un sistema de cámaras de 48 MP y contar con el procesador A18 Bionic que hace que el procesador de imágenes sea más exacto en cuanto a los colores. En cuanto a la grabación, se hace en 4K con estabilización y herramientas como el ProRes LOG.

Teléfonos con alto rendimiento fotográfico. | Foto: Captura