Este Oppo de bajo precio y gran calidad es el rival más duro del Galaxy A55: lo supera en todo y tiene cámaras con IA

Pese a que Oppo es una marca poco conocida, lo cierto es que desde su llegada al mercado de los smartphones en 2004, se ha sabido ganar un lugar y esto lo ha conseguido tanto con sus equipos premium como en sus dispositivos de gama media.

En 2024, Oppo presentó al mundo uno de sus mejores celulares de gama media más potentes, el Oppo Reno 12 F 5G, un dispositivo de alto rendimiento, con diseño premium y cámaras 4K. Lo mejor de todo es que actualmente su precio ha bajado demasiado y supera en todo al poderoso Galaxy A55 de Samsung.

Oppo Reno 12 F 5G: ficha técnica y precio oficial en 2025

Para iniciar con este análisis, debes saber que el Oppo Reno 12 F 5G tiene una pantalla OLED de 6.67 pulgada con una resolución de 1080 x 2400 pixeles, además de unos 120Hz de tasa de refresco y unos 2100 nits de brillo máximo.

La potencia de este Oppo llega con el procesador MediaTek Dimensity 6300, unos 8GB de RAM físico + 8GB de RAM virtual y unos 256GB de memoria, además de 5000 mAh de batería y 45W de carga rápida.

Las cámaras del Oppo Reno 12 F 5G son bastante eficientes: lente de 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 32MP. Los videos en 4K a 30fps son bastante eficientes y las fotografías son de alta resolución.

Lo mejor de todo es que el precio del Oppo Reno 12F 5G es de 1099 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 300 dólares. Sin duda una excelente alternativa en calidad y precio.