El teléfono Honor que triunfa por su precio accesible y potencia: pantalla AMOLED, 16GB RAM y fotos de 108MP

En los últimos años, Honor se ha metido en la pelea por ganarse el corazón de los usuarios. La empresa tecnológica de origen chino compite con los grandes nombres del mercado sin miedo al éxito y su estrategia le viene dando certeros golpes con lanzamientos impresionantes en todas las gamas.

Este 2025 comenzó demostrando que en la línea económica está capacitado para hacer las cosas más que bien con la salida del asombroso Honor x8c, un dispositivo que destaca por muchas cosas, como su pantalla de última generación, amplia memoria, fotos generosas, buen sistema operativo integrado con inteligencia artificial.

Pantalla, rendimiento, autonomía y fotos

Comencemos su peso, pues es súper liviano gracias a sus 174 gramos, además de sus tres versiones con colores, francamente, preciosos, como el negro medianoche, morado nube o el verde Marrs, que la darán mucha personalidad a quien lo use.

En cuanto a la pantalla, este celular se presenta con un panel AMOLED de 6,7 pulgadas, a la vez de un notable resolución FullHD+ de 2,412 x 1,080 píxeles, así como estar acompañado de una tasa de refresco muy buena como fluida con sus 120 hercios, brillo máximo superior con sus 2,800 nits, resistencia acuática con certificación IP64, también anticaídas (2 metros) con certificado de 5 estrellas SGS.

Al pasar por el rendimiento, el Honor x8c viene con un chip Snapdragon 685 el cual ha demostrado funcionar a la perfección con videojuegos pesados, pero, eso sí, usándolo con gráficos medios. Asimismo, trae RAM de 8GB que puedes ampliar hasta los 16GB con RAM dinámica, así como 512GB con tecnología UFS 4.0 en la memoria interna.

En cuanto a la fotografía, este celular nos dará buenos resultados, sobre todo con su cámara principal de 108 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular y profundidad de 5 megapíxeles, así como frontal de 50 megapíxeles. Sin embargo, el video no es su fuerte, dado que solo puede grabar a un máximo de 1080p a 30fps.

Batería y sistema operativo

Por otro lado, el Honor x8c cuenta con batería de 5,000mAh, así como carga rápida Honor SuperCharge de 35W, para que el terminal esté listo al 100 por ciento en unos 60 minutos promedio.

En cuanto al sistema operativo, este celular chino viene con MagicOS 9 basado en Android 15, el cual incluye Honor AI, la inteligencia artificial de la marca la que, además de tener herramientas de IA para perfeccionar la experiencia de tomar fotos, cuenta con funciones dentro del celular.

Precio del Honor x8c

Si te quieres comprar el Honor x8c este 2025, en México lo puedes adquirir desde los 4,385 pesos; en Perú desde los 869 soles; en Colombia desde los 950.000 pesos; en España desde los 169 euros (Amazon).