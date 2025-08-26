iPhone 16 Pro Max vs. Honor 400 Pro: escogemos el mejor en pantalla, procesador, batería y fotos para comprar este 2025

Por muchos años, Apple ha dominado, casi sin competencia, el mercado de los celulares, pero esa supremacía ya no es absoluta y a su lado tiene dura competencia, principalmente en Samsung, pero también se meten otros nombres que hacen que el público prefiere estos terminales en vez que un iPhone.

Por ello, a continuación realizamos un versus que, desde el inicio parece ya definido, pero no te confundas, porque podrías llevarte más de una sorpresa. iPhone 16 Pro Max vs. Honor 400 Pro, un combate más que interesante con resultados inesperados.

iPhone 16 Pro Max: características

El iPhone 16 Pro Max tiene pantalla OLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas, tasa de refresco ProMotion de 120 hercios, resolución de 2,622 x 1,206 píxeles, 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), brillo máximo de 2,000 nits. Procesador Apple A18 Pro, RAM de 8GB, memoria interna (ROM) de 256GB/512GB/1TB. Cámara principal de 48MP, ultra gran angular de 48MP, teleobjetivo 5X de 12MP, frontal de 12MP. Batería de 4,685mAh, carga rápida de 25W con cargadores MagSafe, 15W con carga inalámbrica con cargadores Qi2. Software iOS 18. Resistencia acuática IP68.

iPhone 16 Pro Max: ventajas

Desde el arranque, uno de los puntos fuertes del iPhone 16 Pro Max es su sistema operativo con muchas actualizaciones, además de ser sumamente seguro, estable y bien optimizado, además de ser compatible con el ecosistema de Apple, lo que incluye servicios y aplicaciones optimizadas para iOS.

No menor es que su diseño estilizado está muy bien compensado con los materiales de premium de altísima calidad que te harán sentir entre las manos un celular de lujo.

El procesador Apple A18 Pro es uno de los mejores que encontrarás en el mercado actual; es sumamente rápido, está perfectamente optimizado para correr juegos pesados, así como estar capacitado para un uso intenso durante el día.

Si bien las fotos están bien, su verdadera fortaleza está en la grabación de video en 4K a 120fps, algo que ninguna otra marca tiene en la actualidad.

Honor 400 Pro: características

El Honor 400 Pro viene con pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución de 1,280x 2,800 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 5,000 nits, 460 ppp, HDR. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, RAM de 12GB, ROM de 512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida con cable de 100W, carga inalámbrica de 50W. Cámara principal de 200MP, telefoto 3X de 50MP, ultra gran angular de 12MP, frontal de 50MP. Software MagicOS 9 basado en Android 15. Resistencia acuática IP65, protección anticaídas con certificación de 5 estrellas SGS.

Honor 400 Pro: ventajas

Contrario a lo que podría pensarse, el Honor 400 Pro cuenta con una mejor inteligencia artificial que su rival (Honor AI), la cual proporciona funciones avanzar en sus cámaras, pero también en el resto del dispositivo que harán no solo más interactiva tu experiencia, sino también una muy completa.

La batería que posee te dará potencia de uso por casi 2 días, mientras que su carga rápida te garantiza que el celular estará cargado al 100 por ciento en unos 30 minutos, aproximadamente.

Su diseño delgado es un plus para los que les gustan los equipo no tan pesados ni anchos, además de contar con acabados de cristal, por ejemplo. Su pantalla AMOLED es superior en cuanto a su brillo de 5,000 nits (contra 2,000 nis del iPhone 16 Pro Max). Su RAM es superior gracias a sus 12GB.

No menos importante es que el Honor 400 Pro cuesta mucho menos que el iPHone 16 Pro Max. Estamos hablando de un costo menos de la mitad del equipo fabricado por Apple.

iPhone 16 Pro Max vs. Honor 400 Pro: ¿Cuál comprar?

Te dirá la verdad: si quieres un celular con un software maduro, con muchas actualizaciones, rendimiento estable, potente, además de grabación de video descomunal, entonces el iPhone 16 Pro Max debe ser tu primera opción.

Por otro lado, si lo que estás buscando es un dispositivo con buena integración con la inteligencia artificial, enorme batería que carga en pocos minutos, así como una excelente experiencia en la pantalla y amplia memoria, entonces, a ojo cerrado, ve por el Honor 400 Pro.