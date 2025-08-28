TOP 5 de tablets con gran calidad y bajo precio que podrían reemplazar a una laptop

El mercado de las tablets es uno de los que más ha crecido en los últimos años, puesto que estos equipos no solo son portables, sino que ofrecen funciones muy similares a una laptop, pero con un precio mucho más bajo.

Si bien actualmente Apple y Samsung dominan el mercado de las tabletas, existen otras firmas que poseen modelos eficientes y de bajo precio, los cuales se han convertido en una de las mejores opciones.

Si estás pensando en comprar una tablet de gran calidad y bajo precio, llegaste al lugar indicado, puesto que te vamos a revelar 5 modelos que puedes comprar y que serán una buena alternativa tanto en calidad y precio.

Huawei MatePad 12.2 (2025)

¿Qué ofrece esta tablet? Equilibrio excelente entre diseño elegante, potencia y precio.

Pantalla PaperMatte de 12.2 pulgadas con 2.5K a 120 Hz (antirreflejo); batería de 10.100 mAh con hasta 14 h de reproducción.

Procesador Kirin 8020, 12 GB de RAM y versiones de 512 GB; compatible con M-Pencil de 3ª generación.

Advertencia: Usa HarmonyOS, lo que limita el acceso nativo a apps de Google y Meta. Precio: 1200 dólares.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

¿Qué ofrece esta tablet? Enfocada a estudiantes y creativos; incluye S Pen.

Pantalla de 10,9″ Vision Booster (hasta 600 nits), procesador Exynos 1380, batería de 8.000 mAh con carga rápida y opciones de 6/128 GB o 8/256 GB + expansión microSD.

Ideal para multitarea, escritura con lápiz y productividad ligera.

Precio: 1499 soles.

Xiaomi Redmi Pad 2

¿Qué ofrece esta tablet? Una de las tablets más recomendadas por su calidad y precio.

Pantalla 11″ LCD 2.5K con tasa de 90 Hz y certificación TÜV; cuatro altavoces Dolby Atmos y un buen rendimiento con MediaTek Helio G100.

Gran opción para usuarios que busquen versatilidad sin gastar mucho.

Precio: 699 soles.

Lenovo Tab P12 (o P12 Pro / P12-2024)

¿Qué ofrece esta tablet? Potente y con características de alta gama a precio medio.

La Tab P12: pantalla 3 K de 12,7″, MediaTek Dimensity 7050, 8 GB RAM, hasta 1 TB almacenamiento, lápiz Tab Pen Plus y autonomía real de más de 10 h.

La Idea Tab Pro: Snapdragon 8 Gen 2, pantalla AMOLED 12.6″, 8 GB RAM, batería de 10 000 mAh, soporte para teclado y lápiz, excelente para multitarea. Precio: S/2199

HONOR Pad X9a

La Honor Pad X9a es una tablet de gama media que llega con pantalla LCD de 11.5 pulgadas con 120Hz.

La potencia de la Honor Pad X9a llega con el procesador Snapdragon 685, 8GB de RAM y 256GB de memoria con microSD 1TB.

Si quieres tomar fotos llega con cámara de 8MP y selfie 5MP.

El equipo de Honor llega con batería de 7250 mAh y carga de 35W.

Precio: 899 soles o 250 dólares en el mercado internacional.