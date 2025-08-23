- Hoy:
iPhone 16 Pro vs. Xiaomi 14T Pro | Cuál de estos celulares de gama alta tiene mejor cámara, mejor procesador y mejor precio
Tanto Apple como Xiaomi tienen dos de los teléfonos más potentes y con las mejores cámaras. Sin embargo, solo uno será tu mejor compra este 2025.
Los teléfonos de Apple son algunos de los equipos más cotizados, puesto que sobresalen en calidad y potencia. Uno de sus modelos más poderosos es el iPhone 16 Pro, un equipo provisto de triple cámara y el procesador Bionic A18 Pro. Sin duda una alternativa ideal en la gama alta.
Por su parte, Xiaomi sorprendió al mundo con la llegada de uno de los mejores modelos que hasta la fecha ha diseñado y este es el Xiaomi 14T Pro 5G, un equipo que tiene sensores LEICA y un procesador de vanguardia, el MediaTek Dimensity 9300+. Lo mejor de todo es que carga a 120W en solo 15 minutos. Una versión con gran capacidad y mejor precio.
PUEDES VER: Galaxy A56 vs. Honor 400 | Cuál tiene mejor cámara, mejor procesador y mejor precio en 2025
Si estás pensando comprar uno de estos dos modelos de gama alta, debes tener en cuenta todas sus especificaciones, para de esta forma hacer una elección correcta.
iPhone 16 Pro vs. Xiaomi 14T Pro: diferencias y similitudes
Para saber cuál de estos dos teléfonos es mejor opción, un iPhone 16 Pro o un Xiaomi 14T Pro, hemos elaborado un cuadro con todas las especificaciones. Además, te brindamos el precio actualizado en soles y dólares. De ti dependerá saber cuál es la mejor opción.
|Características
|Xiaomi 14T PRO
|iPhone 16 PRO
|Dimensiones
|160,4 x 75,1 x 8,39 mm
|14,96 cm x 7,15 cm x 0,83 cm
|Peso
|209 g
|199 gr
|Pantalla y dimensiones
|AMOLED de 6,67" | 144 Hz
|OLED 6,3" Super Retina XDR
120Hz, Hasta 2.000 nits
|Resolución y densidad
|1,5K 2.712 x 1.220 píxeles
|2.868 x 1.320 pixels
|Procesador
|MediaTek Dimensity 9300+
|Apple A18 pro
|Memoria RAM
|12 GB
|8 GB
|Sistema operativo
|HyperOS
|iOS 18
|Almacenamiento interno
|512 GB / 1 TB
|256/512 GB/1 TB
|Cámaras
|Principal: 50 MP
Telefoto: 50 MP
Gran angular: 12 MP
Selfie: 32MP
|Principal: 48 MP, f/1.6, OIS
Gran angular: 48MP f/2.2
Teleobjetivo: 12 MP, f/2.8 5X
Selfie: 12 MP, f/1.9
|Batería
|5000 mAh
Carga rápida de 120W con conexión USB - C
| 3.582 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C
|Precio
|Desde 2699 soles o 770 dólares
|Desde 1200 dólares, 4200 soles
|Otros detalles
|IP68
Sonido estéreo
Wifi 6
Bluetooth
|Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
