iPhone 16 Pro vs. Xiaomi 14T Pro | Cuál de estos celulares de gama alta tiene mejor cámara, mejor procesador y mejor precio

Los teléfonos de Apple son algunos de los equipos más cotizados, puesto que sobresalen en calidad y potencia. Uno de sus modelos más poderosos es el iPhone 16 Pro, un equipo provisto de triple cámara y el procesador Bionic A18 Pro. Sin duda una alternativa ideal en la gama alta.

Por su parte, Xiaomi sorprendió al mundo con la llegada de uno de los mejores modelos que hasta la fecha ha diseñado y este es el Xiaomi 14T Pro 5G, un equipo que tiene sensores LEICA y un procesador de vanguardia, el MediaTek Dimensity 9300+. Lo mejor de todo es que carga a 120W en solo 15 minutos. Una versión con gran capacidad y mejor precio.

Si estás pensando comprar uno de estos dos modelos de gama alta, debes tener en cuenta todas sus especificaciones, para de esta forma hacer una elección correcta.

iPhone 16 Pro vs. Xiaomi 14T Pro: diferencias y similitudes

Para saber cuál de estos dos teléfonos es mejor opción, un iPhone 16 Pro o un Xiaomi 14T Pro, hemos elaborado un cuadro con todas las especificaciones. Además, te brindamos el precio actualizado en soles y dólares. De ti dependerá saber cuál es la mejor opción.