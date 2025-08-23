0
iPhone 16 Pro vs. Xiaomi 14T Pro | Cuál de estos celulares de gama alta tiene mejor cámara, mejor procesador y mejor precio

Tanto Apple como Xiaomi tienen dos de los teléfonos más potentes y con las mejores cámaras. Sin embargo, solo uno será tu mejor compra este 2025.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 16 Pro de Apple y el Xiaomi 14T Pro.
Los teléfonos de Apple son algunos de los equipos más cotizados, puesto que sobresalen en calidad y potencia. Uno de sus modelos más poderosos es el iPhone 16 Pro, un equipo provisto de triple cámara y el procesador Bionic A18 Pro. Sin duda una alternativa ideal en la gama alta.

Por su parte, Xiaomi sorprendió al mundo con la llegada de uno de los mejores modelos que hasta la fecha ha diseñado y este es el Xiaomi 14T Pro 5G, un equipo que tiene sensores LEICA y un procesador de vanguardia, el MediaTek Dimensity 9300+. Lo mejor de todo es que carga a 120W en solo 15 minutos. Una versión con gran capacidad y mejor precio.

Si estás pensando comprar uno de estos dos modelos de gama alta, debes tener en cuenta todas sus especificaciones, para de esta forma hacer una elección correcta.

iPhone 16 Pro vs. Xiaomi 14T Pro: diferencias y similitudes

Para saber cuál de estos dos teléfonos es mejor opción, un iPhone 16 Pro o un Xiaomi 14T Pro, hemos elaborado un cuadro con todas las especificaciones. Además, te brindamos el precio actualizado en soles y dólares. De ti dependerá saber cuál es la mejor opción.

CaracterísticasXiaomi 14T PROiPhone 16 PRO
Dimensiones160,4 x 75,1 x 8,39 mm14,96 cm x 7,15 cm x 0,83 cm
Peso209 g199 gr
Pantalla y dimensionesAMOLED de 6,67" | 144 HzOLED 6,3" Super Retina XDR
120Hz, Hasta 2.000 nits
Resolución y densidad 1,5K  2.712 x 1.220 píxeles2.868 x 1.320 pixels
ProcesadorMediaTek Dimensity 9300+Apple A18 pro
Memoria RAM12 GB8 GB
Sistema operativoHyperOSiOS 18
Almacenamiento interno512 GB / 1 TB256/512 GB/1 TB
CámarasPrincipal: 50 MP
Telefoto: 50 MP
Gran angular: 12 MP
Selfie: 32MP		Principal: 48 MP, f/1.6, OIS
Gran angular: 48MP f/2.2
Teleobjetivo: 12 MP, f/2.8 5X
Selfie: 12 MP, f/1.9
Batería5000 mAh
Carga rápida de 120W con conexión USB - C		  3.582 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C
PrecioDesde 2699 soles o 770 dólaresDesde 1200 dólares, 4200 soles
Otros detallesIP68
Sonido estéreo
Wifi 6
Bluetooth		Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

