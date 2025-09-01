Olvídate de Xiaomi con este Motorola con pantalla de 120Hz, chip Snapdragon, 12GB de RAM y batería poderosa

Los teléfonos de Motorola se han apoderado la preferencia de la gama media y esto se debe, en gran medida, a que estos celulares tienen gran potencia y bajo precio, por lo que son fáciles de adquirir si es que necesitas un equipo con las 3B de bueno, bonito y barato.

En 2024, Motorola presentó el Moto G85 5G, un smartphone con cubierta de cuero vegano y una gran capacidad tanto para jugar, editar videos, disfrutar del contenido multimedia y tomar fotografías. ¿Cuáles son sus especificaciones técnicas? Aquí todos los detalles.

Motorola G85 5G: ficha técnica completa

Este teléfono de Motorola pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene una configuración impresionante. En primer lugar tiene una pantalla de tipo pOLED o plastic OLED de 6.7 pulgadas, con una resolución FullHD+, además de una tasa de refresco de 120Hz, 1600 nits de brillo y una protección Gorilla Glass 5.

Si hablamos de la potencia, debes saber que el Motorola G85 5G tiene un chip Snapdragon 6s Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, 256GB de memoria interna y una batería de 5000 mAh con carga de 30W. No es el equipo más potente de Motorola, pero te servirá para jugar al Fortnite, Free Fire y otras apps.

Este es el Motorola G85 5G. Foto: Motorola

Las cámaras del Motorola G85 5G son equilibradas: lente de 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP y selfie e 32MP. Videos en 4K a 30fps y fotografías de alta resolución con este nuevo gama media.

Finalmente, el precio del Motorola G85 5G en 2025 es de 843 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 237 dólares. Sin duda una excelente alternativa en la gama media.