- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
Olvídate del Galaxy A56 | Este Motorola no solo llega con procesador gamer, tiene 256GB, pantalla FullHD+ y cámaras 4K
Con un diseño de cuero vegano, pantalla pOLED y una batería que carga en 30 minutos, este Motorola se convierte en el gama media más potente y barato para este 2025.
Si bien Motorola estuvo al borde la quiebra hace algunos años, su nueva etapa al lado de Lenovo ha permitido que la marca con capitales chinos pueda recuperarse rápidamente y ahora cuenta con algunos de los teléfonos de gama media más potentes y baratos del 2025.
En 2023, la marca de origen estadounidense lanzó al mercado uno de los mejores teléfonos que ha diseñado y este es el Motorola Edge 40 5G, un equipo de gama media que posee una configuración impresionante y un precio muy bajo para lo que ofrece.
PUEDES VER: Motorola G85 vs Samsung A35: cuál de estos teléfonos de gama media tiene mejor procesador, mejor batería y es más barato
¿Qué características tienen el Motorola Edge 40 5G? Para empezar, debes saber que este gama media tiene una pantalla de tipo pOLED con unos 144Hz de tasa de refresco, además de 1200 nits de brillo y compatibilidad con HDR10+.
Si hablamos del procesador, en este caso este Motorola llega con un potente procesador MediaTek Dimensity 8020, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria interna, acompañado de 4400 mAh de bateria con carga de 68W por cable y 15W de forma inalámbrica.El Motorola Edge 40 5G sorrprende con su diseño y potencia. Foto: composición/www.lasexta.com
Por si fuera poco, este Motorola Edge 40 5G llega con dos cámaras 4k: sensor de 50MP, gran angular de 13MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar videos en alta calidad, sino que te ofrece fgra en altísima calidad.
Actualmente el precio de este teléfono de Motorola es de 799 soles, lo que al tipo de cambio son 227 dólares. ¿Qué te parece esta configuración.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90