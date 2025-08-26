Olvídate del Galaxy A56 | Este Motorola no solo llega con procesador gamer, tiene 256GB, pantalla FullHD+ y cámaras 4K

Si bien Motorola estuvo al borde la quiebra hace algunos años, su nueva etapa al lado de Lenovo ha permitido que la marca con capitales chinos pueda recuperarse rápidamente y ahora cuenta con algunos de los teléfonos de gama media más potentes y baratos del 2025.

En 2023, la marca de origen estadounidense lanzó al mercado uno de los mejores teléfonos que ha diseñado y este es el Motorola Edge 40 5G, un equipo de gama media que posee una configuración impresionante y un precio muy bajo para lo que ofrece.

¿Qué características tienen el Motorola Edge 40 5G? Para empezar, debes saber que este gama media tiene una pantalla de tipo pOLED con unos 144Hz de tasa de refresco, además de 1200 nits de brillo y compatibilidad con HDR10+.

Si hablamos del procesador, en este caso este Motorola llega con un potente procesador MediaTek Dimensity 8020, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria interna, acompañado de 4400 mAh de bateria con carga de 68W por cable y 15W de forma inalámbrica.

El Motorola Edge 40 5G sorrprende con su diseño y potencia. Foto: composición/www.lasexta.com

Por si fuera poco, este Motorola Edge 40 5G llega con dos cámaras 4k: sensor de 50MP, gran angular de 13MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar videos en alta calidad, sino que te ofrece fgra en altísima calidad.

Actualmente el precio de este teléfono de Motorola es de 799 soles, lo que al tipo de cambio son 227 dólares. ¿Qué te parece esta configuración.