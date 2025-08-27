Xiaomi pasa por encima a Samsung con teléfono del 2025: es barato, poderosa batería de 5110 mAh y características premium

Xiaomi cuenta con una larga lista de teléfonos inteligentes que se destacan por sí solos gracias a la tecnología que ofrece, pero también se debe considerar el precio y ficha técnica que son como un complemento perfecto para usuarios exigentes. Este 2025 se lanzaron diversos celulares y uno de los que más resalta es el Xiaomi Redmi Note 14.

Los componentes modernos y que garantizan un alto rendimiento han hecho que sea considerado como la mejor opción dentro de la gama media. Su batería es de larga duración, tiene carga rápida y se pueden grabar y tomas fotos con el lente dual.

En los celulares más recientes, la exigencia incrementa, ya que se considera una un requisito básico tener un precio según lo que se ofrece y con el Xiaomi Redmi Note 14 se cumple a la perfección. Revisa su ficha técnica completa y conoce más sobre el análisis a profundidad de este móvil.

Características principales del celular Xiaomi Redmi Note 14

Los materiales y diseño del Xiaomi Redmi Note 14 son de excelente calidad y esto se observa desde el primer uso. Con una poderosa pantalla OLED de 6.67 pulgadas, se puede disfrutar tranquilamente de una resolución fullHD+ de 1080x2400. La tasa de refresco es una de las mejores dentro de la gama media con sus 120 Hz. Este smartphone es garantía de colores vivos 100%.

Si te gusta disfrutar de contenido multimedia desde tu dispositivo móvil, el Xiaomi Redmi Note 14 no te va a decepcionar con sus altavoces estéreo que ofrecen un sonido bastante claro y lo suficientemente fuerte para hacerte disfrutar de videos. La ligereza de este móvil es gracias a sus 190 gramos.

En cuanto a los aspectos técnicos, el Xiaomi Redmi Note 14 viene integrado con el procesador MediaTek Dimensity 7025 que sirve para brindar un rendimiento bastante fluido incluso con aplicaciones exigentes. También se va a disponer de poder elegir entre la RAM de 6GB, 8 GB y 12 GB, así como el almacenamiento de 128GB y 256GB.

El apartado fotográfico del Xiaomi Redmi Note 14 tiene un sistema de doble cámara que es suficiente para captar imágenes de excelente calidad gracias al lente principal de Sony de 50 megapíxeles. El modo retrato es nítido gracias a su sistema interno que permite captar videos en 4K.

Con este teléfono no tendrás problemas de batería, ya que tiene una capacidad de 5110 mAh que te hará disfrutar de una autonomía duradera y sin necesidad de preocuparte por la carga, que dicho sea de paso trabaja con una carga rápida de 45W.