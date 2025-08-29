Este Motorola es inalcanzable: carga en 15 minutos, triple cámara 50MP, 512GB almacenamiento y pantalla fluida

Con el modelo Motorola Edge 50 Pro, la marca es considerada como una de las que todo usuario debería tener por las características premium que son garantía de un rendimiento bastante equilibrado en cuanto a la batería, pantalla con colores vivo, sonido y calidad fotográfica.

Características del Motorola Edge 50 Pro

El Motorola Edge 50 Pro es una verdadera joya dentro de la marca de Motorola por ser un smartphone de alta gama que se destaca por sus componentes dentro de la telefonía móvil. En abril de 2024, este celular se posicionó como uno de los más sugeridos por su diseño premium y tener un rendimiento deslumbrante.

Con una pantalla pOLED de 6.70 pulgadas y una resolución de 1220x2712, este smartphone es capaz de ofrecer una tasa de refresco de hasta 165 Hz que se combina con un brillo máximo de 2000 nits. Esto quiere decir que se disfrutará de una calidad de imagen realmente impresionante desde el primer segundo. Su diseño es futurista, por lo que no tendrás nada que envidiarle a otros equipos.

El poderío del Moto Edge 50 Pro está encabezado por el procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 que es garantía de un tiempo de respuesta récord. También, se debe considerar que trabaja con una memoria RAM de 8GB o 12GB. En cuanto al almacenamiento interno, se puede elegir entre los modelos 256GB o 512GB.

El poderoso Motorola que supera a todos. | Foto: Captura

Fotos y videos en alta calidad

Además de contar con una poderosa batería de 4500 mAh y que carga en con una rapidez de 125W, el Moto Edge 50 Pro también es capaz de sacar imágenes en alta calidad. Para empezar, tiene un sistema de triple cámara donde el lente estándar es de 50 MP, el gran angular es de 13 MP y la cámara teleobjetivo captura imágenes en 10 MP. La cámara frontal maneja 50 MP y es posible grabar en 4k.