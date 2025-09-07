Este Honor no solo se parece a un iPhone: tiene pantalla con 120Hz, 256GB, cámara 108MP y cuesta la tercera parte

Pese a los esfuerzos de Samsung por dominar la gama media, la marca china Honor le está quitando terreno con sus nuevos lanzamientos y este 2025 ha presentado uno de los mejores smartphones, este es el Honor 400 Lite.

¿Por qué debería comprar el Honor 400 Lite en lugar del Galaxy A56 de Samsung? Pues bien, en esta nota de Libero.pe podrás conocer todas y cada una de las especificaciones que tiene este smartphone, el cual se parece bastante a un iPhone 16 Pro.

¿Qué características tiene el Honor 400 Lite?

En primer lugar vamos a mencionar que este Honor 400 Lite pertenece a la gama media. Sin embargo, sus especificaciones son bastante eficientes. La pantalla por ejemplo es de tipo AMOLED de 6.7 pulgadas, con una resolución FullHD+ de 2412 x 1080 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 3500 nits.

¿Qué tal es la potencia del Honor 400 Lite? Pues bien, en este caso tenemos un teléfono con procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra, 8 GB de RAM, 256GB de memoria, además de una batería de 5230 mAh y carga de 35W.

Este es el Honor 400 Lite. Foto: Xataka

Si bien el Honor 400 Lite no es especialista en fotografías, este teléfono llega con cámara de 108MP, gran angular de 5MP y selfie de 16MP. No solo graba videos a 1080 pixeles a 60fps, sino también tomar fotografías en alta resolución.

¿Qué precio tiene el Honor 400 Lite? El precio actual del teléfono de Honor es de 789 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 220 dólares.