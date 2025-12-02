Este teléfono de ZTE es el celular más potente del mundo y humilla al iPhone 17 Pro con su tecnología de enfriamiento líquido

Apple y Samsung siempre están en una disputa por demostrar que tienen la tecnología más avanzada y por ello cada año lanzan sus teléfonos más sofisticados.

Sin embargo, pese a que estas dos marcas han presentado sus mejores versiones, el Galaxy S25 Ultra y el iPhone 17 Pro Max, no han podido superar a los teléfonos chinos, los cuales figuran en el TOP 5 de AnTuTu Benchmark.

AnTuTu es la herramienta de Benchmark más popular y como cada mes ha presentado el ranking de los 5 teléfonos más potentes del mundo. Para sorpresa de propios y extraños, el Redmagic 11 Pro se ha convertido en el TOP1 de los dispositivos más potentes.

¿Por qué el Redmagic 11 Pro es el teléfono más potente? Para empezar debes saber que este equipo pertenece a la marca china ZTE y tiene una configuración impresionante. Empezamos describiendo su núcleo y en este caso está provisto del poderoso Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de 24GB de RAM y 1TB de memoria del tipo UFS 4.1 Pro.

Debido a que este ZTE es un teléfono gamer, está provisto de un sistema de refrigeración con un ventilador RGB y ahora incluye un sistema de enfriamiento líquido. Además, esté hecho de aluminio y tiene acabado de cerámica.

Si bien este Redmagic 11 Pro no es un teléfono para fotografía y video, podrás grabar videos en 8K y tomar instantáneas de alta definición, gracias a sus sensores: lente de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP y cámara frontal de 16MP.

Por si fuera poco, este teléfono de ZTE, llega con una poderosa batería de 7500 mAh y una carga de 80W por cable y 80W de forma inalámbrica. El precio de este teléfono va de 699 euros a 999 euros, lo que significa que deberás pagar entre 2700 a 4000 soles por este moderno terminal.