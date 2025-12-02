0
Este Samsung de 2023 es el regalo perfecto para Navidad: 1TB, pantalla FHD+, cámaras 4K y poderosa batería

Bueno, bonito y barato. Así es el Galaxy A54 de Samsung, un equipo premium que en 2025 solo cuesta 200 dólares. Conoce sus especificaciones.

Daniel Robles
El Samsung Galaxy A54 es el gama media más TOP que fue lanzado en 2023. Su calidad es innegable.
El Samsung Galaxy A54 es el gama media más TOP que fue lanzado en 2023. Su calidad es innegable. | Foto: composición/Xataka
Samsung es una de las marcas más versátiles que existen en el mercado de la tecnología móvil. Y es que si bien la firma coreana tiene al poderoso Galaxy S25 Ultra o el Galaxy ZFold7, también tiene en su catálogo equipos de gama media como el Galaxy A56 o equipos más modestos como el Galaxy A16 o incluso el Galaxy A06.

En 2023, la firma coreana presentó al mundo uno de sus mejores equipos de gama media, el Samsung Galaxy A54, un smartphone con resistencia al agua, una potencia elevada y un precio bajo, ya que actualmente su precio no supera los 200 dólares.

¿Qué características resaltantes tiene el Samsung Galaxy A54? Para empezar debes saber que este teléfono de gama media fue lanzado en 2023 y pese a ello es uno de los mejores gama media. Su pantalla es de tipo Super AMOLED de 6.4 pulgadas con resolución FHD+, además de tasa de refresco de 120Hz.

El teléfono de Samsung es bastante potente, puesto que llega con el procesador Exynos 1380, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria, con la posibilidad de ampliar con una MicroSD hasta 1TB. Además, su batería es de 5000 mAh y tiene carga de 25W.

Samsung Galaxy A54

El Samsung Galaxy A54 es uno de los mejores gama media. Foto: Xataka

Pero, el atributo más importante de este Samsung Galaxy A54 es su juego de cámaras, puesto que tiene un lente de 50MP con OIS, gran angular de 12MP, macro de 5MP y selfie de 32MP. Videos en 4K a 60fps y buena calidad de fotografías, tanto de día como de noche.

El precio del Galaxy A54 5G de Samsung en 2025 es de 700 soles o 200 dólares, según el tipo de cambio vigente. Sin duda una excelente aternativa para este 2025

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

