Junta desde HOY 2000 soles para comprar este iPhone 14 Pro en Navidad: triple cámara 4K, batería infinita y 1TB

A pocas semanas de la llegada de la Navidad 2025, miles de usuarios se alistan para renovar tus teléfonos y comprar uno que se adapte a sus necesidades, sea potente y tenga un precio bajo.

Si bien este 2025 se han lanzado un sinfín de smartphones, lo cierto es que existen algunos modelos que pese al paso de los años siguen vigentes y serían excelentes propuestas por su gran calidad. Este es el caso del iPhone 14 Pro, un teléfono TOP cuyo precio este año no supera los 2000 soles. Pero, ¿vale la pena? Aquí los detalles.

El iPhone 14 Pro fue lanzado en 2022 y desde esa fecha ha sorprendido a muchos con sus características elevadas. En primer lugar debes saber que tiene triple cámara con calidad 4K a 60fps. Su sensor principal tiene 48MP, lente ultra gran angular de 12MP, teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. Los videos y fotos tienen una excelente calidad y es ideal para crear contenido para redes sociales.

Si te gusta las series y películas, este iPhone es ideal para ti, puesto que llega con un panel Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con 120Hz, una resolución de 2532 x 1170 pixeles, unos 2000 nits de brilo y la famosa isla dinámica. Su capacidad es impresionante.

Colores del iPhone 14 Pro. Foto: composición/applesfera.com

Pero, esto no es todo ya que el iPhone 14 Pro tiene una performance envidiable: su procesador Apple Bionic A16, 6GB de RAM, hasta 1TB en su versión más potente y una batería de 3200 mAh con carga de 25W por cable.

Se acerca la Navidad y sin duda este iPhone 14 Pro es el regalo perfecto. solo te quedfa ahorrar unos 2000 soles para poder tenerlo en tu poder. ¿Qué te parece? ¿Lo vas a dejar pasar?