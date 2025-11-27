- Hoy:
Es considerado como el mejor iPhone de la historia y se vende a 400 dólares en Ebay
El iPhone 14 Pro tiene triple cámara con calidad 4K y un potente chip. Será tu mejor herramienta para crear contenido y está en OFERTA por Ebay.
Para este 2025, Apple presentó al mundo sus nuevos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, dos de sus teléfonos más potentes. Sin embargo, los precios de estos teléfonos alcanzan entre 1500 a 2000 dólares, por lo que son casi inalcanzables para la mayoría de usuarios.
Sin embargo, Apple tiene en su catálogo uno de los mejores gama alta, el cual pese al paso de los años sigue siendo una de las mejores opciones, este es el caso del iPhone 14 Pro, el cual ahora podrás conseguir a un precio de locura en Ebay.
PUEDES VER: iPhone 16 baja su precio en 2000 soles y se convierte en el teléfono ideal para migrar de Android a iOS 26
Por si no lo sabes, en Ebay se venden algunos teléfonos de gran calidad y bajo precio. El iPhone 14 Pro lo puedes encontrar por 440 dólares, lo que al tipo de cambio vigente no superan los 1600 soles en Perú. ¿Vale la pena comprarlo a ese precio? Hoy conocerás todas sus especificaciones y cómo comprarlo por Ebay.
Pese a que el iPhone 14 Pro fue lanzado en 2022, este equipo de Apple tiene una configuración impresionante. En relación con su pantalla, tiene que saber que se trata de un panel Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con ProMotion de 120Hz, una resolución 2532 x 1170 pixeles y una protección Ceramic Shield.
Este es el iPhone 14 Pro. Foto: composición/https://global.techradar.com/
La potencia de este iPhone 14 Pro está asegurada, gracias al potente chip Apple Bionic A16, el cual llega además con 6GB de RAM y 1TB de memoria en su versión más TOP. Además, su batería es de 3200 mAh y carga de 25W por cable.
Pero, nada se compara con su juego de cámaras, ya que este iPhone 14 Pro llega con sensor de 48MP con OIS, lente ultra gran angular de 12MP, lente Teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. Videos en 4K a 60fps y fotografias de alta calidad en todas las circunstancias.
¿Qué precio tiene el iPhone 14 Pro en Ebay? Como se puede ver en esta captura, el precio de este producto es de 440 dólares. Puedes comprarlo con total seguridad en este portal, solo con crear una cuenta y asociar tu tarjeta. Te llegará en un plazo de 7 días o menos.
Precio del iPhone 14 Pro. Foto: captura.
