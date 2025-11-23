0
EN VIVO
Alianza Lima vs UTC por Liga 1
EN DIRECTO
Peñarol vs Nacional por la final de la Liga AUF

Estos celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp desde el 1 de diciembre: tienes 7 días para renovar de teléfono

Desde el 1 de diciembre, muchos modelos Android y iPhone ya no podrán utilizar WhatsApp. Si tu celular figura en la lista, tienes que renovarlo.

Daniel Robles
Conoce los teléfonos Android y iPhone que dejarán de ser compatibles con WhatsApp desde el 1 de diciembre 2025.
Conoce los teléfonos Android y iPhone que dejarán de ser compatibles con WhatsApp desde el 1 de diciembre 2025. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Con más de 2500 millones de usuarios en todo el mundo, se puede decir que WhatsApp es la herramienta de comunicación instantánea más utilizada en el planeta. Y es por ello que cada cierto tiempo se actualiza para optimar sus funciones y ofrecer una mejor experiencia de uso.

Lamentablemente estas mejoras obligan a WhatsApp a dejar de funcionar de forma correcta en algunos equipos que, debido al tiempo, se vuelven incompatibles. ¿Por qué pasa esto? Esta optimización permite implementar nuevas herramientas, pero esto obliga a dejar de lado a ciertos modelos de Android y iPhone que se vuelven 'obsoletos'.

Cambia el formato de tus textos en tus chats de WhatsApp con estos comandos o atajos.

PUEDES VER: Negrita, cursiva y subrayado: cómo cambiar el formato de texto en tus chats de WhatsApp

A solo siete días del inicio del mes de diciembre, miles de usuarios deberán tomar medidas de seguridad, puesto que WhatsApp se alista para una gran actualización y esto significa que dejará de ser compatible con algunos modelos, sean Android o iOS de iPhone.

Lista de teléfonos que dejarán de poder utilizar WhatsApp

Si tu teléfono figura en esta lista, sería mejor que renueves tu celular, puesto que ya no podrás disfrutar del WhatsApp. Pero, no te preocupes ya que se trata más que nada de modelos muy antiguos en los que hace años ya no se reciben actualizaciones de seguridad o nuevos updates de Android. Aquí la lista completa

Android

  • Samsung Galaxy S5
  • Sony Xperia M4 Aqua
  • Motorola Moto X
  • LG G4
  • HTC One M8
  • Huawei Ascend Mate 7
  • Asus ZenFone 2

iPhone

  • iPhone 6
  • iPhone 6s
  • iPhone 7
  • iPhone SE (primera generación)
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus

Si tienes uno de estos modelos de teléfonos, es preferible que cambies a uno más moderno para poder seguir utilizando WhatsApp, ya que la App ya no es compatible con Android 5.1 y iOS 11.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Parecidos, pero diferentes: este moderno Samsung supera al Motorola G85 por su potente cámara

  2. Galaxy A36 vs. vivo V60 Lite: ¿cuál es más potente, tiene mejores cámaras y cuesta menos?

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano