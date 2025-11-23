Estos celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp desde el 1 de diciembre: tienes 7 días para renovar de teléfono

Con más de 2500 millones de usuarios en todo el mundo, se puede decir que WhatsApp es la herramienta de comunicación instantánea más utilizada en el planeta. Y es por ello que cada cierto tiempo se actualiza para optimar sus funciones y ofrecer una mejor experiencia de uso.

Lamentablemente estas mejoras obligan a WhatsApp a dejar de funcionar de forma correcta en algunos equipos que, debido al tiempo, se vuelven incompatibles. ¿Por qué pasa esto? Esta optimización permite implementar nuevas herramientas, pero esto obliga a dejar de lado a ciertos modelos de Android y iPhone que se vuelven 'obsoletos'.

A solo siete días del inicio del mes de diciembre, miles de usuarios deberán tomar medidas de seguridad, puesto que WhatsApp se alista para una gran actualización y esto significa que dejará de ser compatible con algunos modelos, sean Android o iOS de iPhone.

Lista de teléfonos que dejarán de poder utilizar WhatsApp

Si tu teléfono figura en esta lista, sería mejor que renueves tu celular, puesto que ya no podrás disfrutar del WhatsApp. Pero, no te preocupes ya que se trata más que nada de modelos muy antiguos en los que hace años ya no se reciben actualizaciones de seguridad o nuevos updates de Android. Aquí la lista completa

Android

Samsung Galaxy S5

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Asus ZenFone 2

iPhone

iPhone 6

iPhone 6s

iPhone 7

iPhone SE (primera generación)

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Si tienes uno de estos modelos de teléfonos, es preferible que cambies a uno más moderno para poder seguir utilizando WhatsApp, ya que la App ya no es compatible con Android 5.1 y iOS 11.