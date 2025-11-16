0
EN DIRECTO
Unión Minas vs. ANBA por la final de Copa Perú

Así podrás recuperar mensajes, fotos y videos borrados por 'accidente' de tu WhatsApp

Si por casualidad eliminaste alguna fotos o video valioso de uno de tus chats privados y quieres recuperarlo. Este truco WhatsApp es para ti.

Daniel Robles
Con este truco de WhatsApp podrás recuperar fotos, videos y documentos borrados de tus chats privados.
Con este truco de WhatsApp podrás recuperar fotos, videos y documentos borrados de tus chats privados. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo, pero pese a ello existen muchos trucos que la mayoría de usuarios desconocen hasta el día de hoy.

¿Alguna vez te ha pasado que por 'accidente' o equivocación barraste un archivo como foto, video o documento de tu chat de WhatsApp y quieres recuperarlo? Pues bien, aunque no lo sepas existe más de un método para poder recuperar este valioso archivo que eliminaste.

Conoce el truco para desactivar el doble check azul y evitar que los usuarios sepan que leíste un mensaje de WhatsApp.

PUEDES VER: Así podrás leer mensajes en WhatsApp sin activar el doble 'check azul'

Lo primero que debes tener en cuenta es que estos dos métodos que hoy te revelaremos solo sirven para usuarios Android, por lo que si tienes un iPhone tal vez no te ayude de mucho.

Dos métodos para recuperar archivos borrados de WhatsApp

El primer método que hoy te vemos a mostrar para recuperar fotos, videos y documentos de WhatsApp, implica las Copias de seguridad. Si realizas este respaldo cada día, solo basta con eliminar la Aplicación y recuperarla para luego restaurar todo lo guardado. De esta forma puedes tener de vuelta tus preciados archivos.

El segundo método es algo más complicado, pero te servirá para recuperar documentos, fotos o videos, que habías creído que ya no existen. Y es que existe una carpeta especial para ello, pero está oculta y para verla deberás seguir estos pasos.

  • Ve hasta la opción archivos de tu teléfono y finalmente la opción 'Almacenamiento interno'.
  • Una vez dentro de esta carpeta deberás habilitar la vista de Archivos ocultos y entrar a la carpeta WhatsApp.
  • Ahora podrás acceder a los archivos ocultos de WhatsApp y en la carpeta 'WhatsApp Images' podrás ubicar los archivos enviados y recibidos.
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Yape quiere que renueves tu teléfono y te regala 850 soles de DESCUENTO para el Galaxy A56 de Samsung

  2. El RIVAL del Samsung S25 Ultra llegó: este Honor tiene procesador ELITE, memoria 1TB, cámara de 200MP y más barato

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano