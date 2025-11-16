- Hoy:
Así podrás recuperar mensajes, fotos y videos borrados por 'accidente' de tu WhatsApp
Si por casualidad eliminaste alguna fotos o video valioso de uno de tus chats privados y quieres recuperarlo. Este truco WhatsApp es para ti.
WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo, pero pese a ello existen muchos trucos que la mayoría de usuarios desconocen hasta el día de hoy.
¿Alguna vez te ha pasado que por 'accidente' o equivocación barraste un archivo como foto, video o documento de tu chat de WhatsApp y quieres recuperarlo? Pues bien, aunque no lo sepas existe más de un método para poder recuperar este valioso archivo que eliminaste.
Lo primero que debes tener en cuenta es que estos dos métodos que hoy te revelaremos solo sirven para usuarios Android, por lo que si tienes un iPhone tal vez no te ayude de mucho.
Dos métodos para recuperar archivos borrados de WhatsApp
El primer método que hoy te vemos a mostrar para recuperar fotos, videos y documentos de WhatsApp, implica las Copias de seguridad. Si realizas este respaldo cada día, solo basta con eliminar la Aplicación y recuperarla para luego restaurar todo lo guardado. De esta forma puedes tener de vuelta tus preciados archivos.
El segundo método es algo más complicado, pero te servirá para recuperar documentos, fotos o videos, que habías creído que ya no existen. Y es que existe una carpeta especial para ello, pero está oculta y para verla deberás seguir estos pasos.
- Ve hasta la opción archivos de tu teléfono y finalmente la opción 'Almacenamiento interno'.
- Una vez dentro de esta carpeta deberás habilitar la vista de Archivos ocultos y entrar a la carpeta WhatsApp.
- Ahora podrás acceder a los archivos ocultos de WhatsApp y en la carpeta 'WhatsApp Images' podrás ubicar los archivos enviados y recibidos.
