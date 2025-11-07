- Hoy:
Te enseño a desinstalar Meta AI de WhatsApp en sencillos pasos
Pese a que Meta AI es una gran herramienta, a muchos no les agrada y otros aseguran que es mejor no utilizarla. Sin embargo, la IA ha llegado a Internet para quedarse.
El año 2023 fue uno muy importante para Meta y WhatsApp, dado que se desplegó en casi todo el mundo Meta AI, su servicio integrado de inteligencia artificial que, con sus naturales limitaciones, se ha convertido en una ayuda de todo tipo para millones de usuarios en el mundo. Pero, a la vez de defensores, tiene muchos detractores que no recomiendan usarlo.
Y es que el círculo azul, al mismo tiempo de ser una un acceso directo, para otros representa una verdadera molestia, razón por la cual no son pocos quienes desean saber cómo eliminarlo, por ejemplo del interfaz de WhatsApp. Por ello, en las siguientes líneas abordaremos esta como otras interrogantes.
¿Por qué aconsejan desactivar Meta AI?
Lo primero, de acuerdo a no pocos especialistas, es que Meta AI podría compromete tu privacidad ¿De qué manera? pues tiene la facultad de acceder a fragmentos de tus conversaciones, recopilar datos que posteriormente se podrían usar como modelos de lenguaje.
Ante esta eventualidad y pese a que Meta aseguró que la información de sus usuarios está protegida, al mismo tiempo de ser anónima, millones de personas desean desactivar Meta AI de WhatsApp o, por lo menos, poner un límite al acceso de este bot a datos personales.
Meta AI se encuentra en WhatsApp, Facebook, Instagram y Threads.
¿Cómo desactivar Meta AI de WhatsApp?
No te voy mentir, no existe una ruta, configuración o forma de eliminar Meta AI de WhatsApp, tampoco de Facebook o Instagram, pero sí que podemos limitar su accionar, lo mismo que su visibilidad en la aplicación de mensajería instantánea y solo debes seguir esta guía:
- Abre WhatsApp en tu smartphone.
- Selecciona los tres puntos en la parte superior derecha.
- Escoge Ajustes.
- Busca e ingresa a Chats.o Asistente de Meta AI.
- Luego escoge Privacidad y Seguridad.
- Desactiva Mostrar sugerencias de Meta AI, luego Usar Meta AI en búsquedas.
- Si te figura No usar Meta AI para mejorar servicios, debes activarla y ¡Listo!
