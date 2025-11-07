0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025
EN DIRECTO
Universitario vs Garcilaso por la Liga 1 2025

Te enseño a desinstalar Meta AI de WhatsApp en sencillos pasos

Pese a que Meta AI es una gran herramienta, a muchos no les agrada y otros aseguran que es mejor no utilizarla. Sin embargo, la IA ha llegado a Internet para quedarse.

Joel Dávila
WhatsApp y Meta AI se han vuelto inseparables, pero a algunos no les gusta dicha integración.
WhatsApp y Meta AI se han vuelto inseparables, pero a algunos no les gusta dicha integración. | Composición/TechCrunch
COMPARTIR

El año 2023 fue uno muy importante para Meta y WhatsApp, dado que se desplegó en casi todo el mundo Meta AI, su servicio integrado de inteligencia artificial que, con sus naturales limitaciones, se ha convertido en una ayuda de todo tipo para millones de usuarios en el mundo. Pero, a la vez de defensores, tiene muchos detractores que no recomiendan usarlo.

Y es que el círculo azul, al mismo tiempo de ser una un acceso directo, para otros representa una verdadera molestia, razón por la cual no son pocos quienes desean saber cómo eliminarlo, por ejemplo del interfaz de WhatsApp. Por ello, en las siguientes líneas abordaremos esta como otras interrogantes.

Por años, millones de usuarios de WhatsApp demandan mayor personalización en la app.

PUEDES VER: El divertido truco para cambiar letra y color en tus chats de WhatsApp: hazlo en pocos pasos

¿Por qué aconsejan desactivar Meta AI?

Lo primero, de acuerdo a no pocos especialistas, es que Meta AI podría compromete tu privacidad ¿De qué manera? pues tiene la facultad de acceder a fragmentos de tus conversaciones, recopilar datos que posteriormente se podrían usar como modelos de lenguaje.

Ante esta eventualidad y pese a que Meta aseguró que la información de sus usuarios está protegida, al mismo tiempo de ser anónima, millones de personas desean desactivar Meta AI de WhatsApp o, por lo menos, poner un límite al acceso de este bot a datos personales.

Meta AI

Meta AI se encuentra en WhatsApp, Facebook, Instagram y Threads.

¿Cómo desactivar Meta AI de WhatsApp?

No te voy mentir, no existe una ruta, configuración o forma de eliminar Meta AI de WhatsApp, tampoco de Facebook o Instagram, pero sí que podemos limitar su accionar, lo mismo que su visibilidad en la aplicación de mensajería instantánea y solo debes seguir esta guía:

  • Abre WhatsApp en tu smartphone.
  • Selecciona los tres puntos en la parte superior derecha.
  • Escoge Ajustes.
  • Busca e ingresa a Chats.o Asistente de Meta AI.
  • Luego escoge Privacidad y Seguridad.
  • Desactiva Mostrar sugerencias de Meta AI, luego Usar Meta AI en búsquedas.
  • Si te figura No usar Meta AI para mejorar servicios, debes activarla y ¡Listo!
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. No necesitas un iPhone 17 para tener un teléfono potente: este Motorola tiene chip GAMER, 512GB y cámaras 4K

  2. 5 razones para comprar el nuevo Xiaomi 15T Pro en lugar del iPhone 17 Pro

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano