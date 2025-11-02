El divertido truco para cambiar letra y color en tus chats de WhatsApp: hazlo en pocos pasos

Si bien su gran interés en siempre actualizar funciones de seguridad y privacidad han hecho de WhatsApp la aplicación de mensajería más importante como usada del planeta, no todo ha sido perfecto, pues en un mundo ávido de personalización millones de usuarios llevan años exigiendo a Meta colocar herramientas que han la interacción más "divertida".

Ante esto, surgieron versiones piratas como WhatsApp Plus que tuvo su apogeo en 2024 que destacaba, precisamente, por su enorme grado de personalización, pero lo cierto es que al ser una aplicación no oficial que se descarga por medio de un archivo APK la hace muy insegura, siendo vulnerables a ciberataques de gente maliciosa que quiere hacerse con nuestra información personal para utilizar con fines nada santos.

¿Cómo personalizar la letra y el color de los chats en WhatsApp?

Sin embargo, pese a que no es del todo perfecto, es verdad que contamos con algunas herramientas para poder personalizar los chats, aunque con sus limitaciones, lo cual es una opción para aquellos que piden más acciones divertidas a los desarrolladores de esta app para Android e iOS.

Y es que la personalización le da a los usuarios la posibilidad de modificar la aplicación de acuerdo al estilo de cada persona, por lo que a continuación veremos algunos métodos sencillos, pero también efectivos que nos permitirán, por ejemplo, modificar los colores de los mensajes, pero también de los textos.

Personaliza colores y letras en los chats de WhatsApp

Toma nota, porque a continuación, en pocos pasos y sin recurrir a aplicaciones de terceros le daremos un nuevo toque al estilo del texto en WhatsApp, además de algunos truquitos para colocar negrita, cursiva o tachado en los mensajes que envíes. Comencemos:

Coloca guion bajo (_) al inicio y al final de un texto para sacar las cursiva.

(_) al inicio y al final de un texto para sacar las cursiva. Si quieres obtener las negritas digita asterisco (*), una vez más al inicio y al final de cada mensaje.

digita asterisco (*), una vez más al inicio y al final de cada mensaje. Para sacar una lista con viñetas , debes escribir un asterisco (*) junto con un guion (-) seguido de un espacio a cada elemento.

, debes escribir un asterisco (*) junto con un guion (-) seguido de un espacio a cada elemento. Si la lista numerada es lo tuyo, entonces coloca el número que corresponde seguido de un punto (.) y un espacio en el comienzo de las líneas.

es lo tuyo, entonces coloca el número que corresponde seguido de un punto (.) y un espacio en el comienzo de las líneas. Para colocar una cita en el mensaje , coloca un corchete angular (<) seguido de un espacio previo al texto.

, coloca un corchete angular (<) seguido de un espacio previo al texto. En caso desees un código alineado , coloca acentos graves y al final.

, coloca acentos graves y al final. Para modificar el color de las burbujas de los mensajes, sigue esta ruta: presiona los tres puntos en la parte superior derecha. ve a Ajustes, selecciona Chats, ingresa a Tema predeterminado del chat, verás la opción Color del chat, escoge el tono que quieras ¡Listo!.

Todo esto puede parecer muy engorros, sobre todo al comienzo, pero, créeme, cuando lo domines será tan divertido como sencillo. Ahora bien, toma en cuenta que, en el caso de la modificación del color, esta solo será visible para ti, pero no el resto de usuarios.