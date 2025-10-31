0
3 trucos poco conocidos, pero necesarios, de WhatsApp para potenciar tu seguridad

Entre los puntos fuertes que posee WhatsApp se encuentra su cuidado en la privacidad e intimidad de sus usuarios, por lo que aquí conocerás 3 configuraciones.

Joel Dávila
WhatsApp cuenta con más de 2,7 mil millones de usuarios en todo el mundo.
WhatsApp cuenta con más de 2,7 mil millones de usuarios en todo el mundo.
WhatsApp se ha convertido en parte esencial de nuestras vidas, al punto que en la actualidad la aplicación de Meta es de un gran ayuda para cerrar compras y hasta transacciones; ello ha llevado a sus desarrolladores a potenciar sus sistemas de seguridad, pero también poniendo a disposición de sus usuarios diversas configuraciones que mantendrán segura nuestra privacidad.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a conocer tres sencillos trucos, pero poco conocidos, que puedes configurar en WhatsApp con lo cual tu vida en esta aplicación será mucho más segura, a la vez que tu experiencia en la app de Meta se te hará mucho más confiable como interactiva.

3 trucos de WhatsApp para potenciar tu seguridad

Tom nota, porque a continuación vas a acceder a tres trucos simples, pero altamente efectivos, los cuales potenciarán tu seguridad en el servicio de mensajería de Meta. Tomarlo no te tomará mucho tiempo, de hecho, los podrás activar en sencillos pasos.

WhatsApp

WhatsApp cuenta con Meta AI, la inteligencia artificial de este servicio.

Bloqueo con huella digital
  • Ingresa a la aplicación en Android y iPhone.
  • Presiona los tres puntos en la parte superior derecha.
  • Ahora, ingresa a Ajustes.
  • Haz scroll hasta encontrar Bloqueo de la Aplicación.
  • Activa la opción Desbloquear con rasgos (con ello, el sistema te habilitará para desbloquear la app con huella digital o reconocimiento fácil).
  • Emergerá un nuevo menú. Debes seleccionar Inmediatamente.

Entérate cuando tus contactos cambien de número.

  • Ingresa a WhatsApp.
  • Marca los tres puntos en la parte superior derecha.
  • Da clic en Ajustes.
  • Ingresa a Cuenta.
  • Escoge Notificaciones de seguridad.
  • Activa el comando Mostrar notificaciones de seguridad en este dispositivo.
  • Así, cuando tus contactos cambien de número o de WhatsApp, el sistema de la aplicación te lo hará saber.

Verificación en dos pasos

  • Ingresa a WhatsApp.
  • Ve a los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla.
  • Selecciona Ajustes y, seguidamente, entra a Cuenta.
  • Da clic en Verificación en dos pasos.
  • Selecciona Activar.
  • Establece un número de 6 dígitos.
  • Con ello, cuando alguien intente ingresar a tu cuenta desde otros dispositivos, la aplicación te informará.
