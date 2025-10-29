WhatsApp puede servirte como block de notas y organizar mejor tu vida: actívalo en pocos pasos

Cuando pensamos en WhatsApp, la gran mayoría asocia esta app a enviar, recibir mensajes, así como a realizar videollamadas; sin embargo, este servicio de Meta puede servirte para otros usos pocos conocidos, pero que, al mismo tiempo, son sumamente efectivos en otros campos de la vida, alejados de la comunicación.

Puede que lo desconozcas, pero la popular aplicación de mensajería con más de 2,7 mil milllones de usuarios en todo el mundo, puede funcionar como una especia de bloc de notas, el mismo que te dará una mano a la hora de organizar mejor tu día a día, por lo que en las siguientes líneas sabrás cómo activarlo. No será nada complicado.

Usa WhatsApp como bloc de notas

Además de permitirnos comunicarnos con nuestros contactos, WhatsApp nos da la opción de anotar cualquier cosa de forma rápida. Esto no es al azar, ya que su finalidad no es otra que tener más ordenados nuestros pendientes, sobre todo en el ámbito laboral o académico.

WhatsApp cuenta con Meta AI, su propia inteligencia artificial desde 2023.

Por ello, sigue estos pasos para saber cómo utilizar WhatsApp como si se tratase de un bloc de notas. No te tomará mucho tiempo conseguirlo y funciona tanto como para Android como para iPhone:

Ingresa a WhatsApp en tu celular.

Toca el ícono de nuevo chat.

Digita tu número celular (recuerda que debe estar agendado).

No lo creerás, pero eso es lo único que debes hacer, ya que podrás escribirte a ti mismo como si fuera una conversación más.

¿Qué conseguirás con ello? diversas acciones de gran utilidad, como colocar notas rápidas, ya sean ideas o tareas pendientes. También puedes guardar enlaces, fotos para revisarlos luego. Redactar mensajes antes de mandarlo a un tercero.

Recuerda que al hacer esto, el chat se sincronizará en tu dispositivo móvil, pero también en WhatsApp Web, razón por la cual tienes la chance de pasar archivos del móvil hacia a PC.