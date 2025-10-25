Cómo activar el 'Modo vacaciones' en WhatsApp para evitar recibir mensajes en tus días libres

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, ya que mediante ella te puedes comunicar con tus familiares, amigos cercanos, clientes de tu negocio o amigos y compañeros de trabajo.

Si te sientes abrumado por el uso excesivo del WhatsApp y estás a punto de salir de licencia por un tiempo, tienes que saber que existe un 'Modo vacaciones' con el que podrás dejar de recibir mensajes molestos, sin tener que salir del grupo de trabajo o incluso desinstalar la aplicación.

Con el 'Modo vacaciones' dejarás de recibir cualquier mensaje relacionado con tu centro de labores y no necesitas de instalar alguna aplicación externa o siquiera desinstalar WhatsApp. ¿Cómo funciona? Aquí todos los detalles.

¿Cómo activar el 'Modo vacaciones' en WhatsApp

Para activar el "modo vacaciones", lo primero que debes hacer es archivar los chats que no quieres ver y luego activa la opción "Mantener los chats archivados" en los ajustes. Te recomendamos silenciar las notificaciones de chats individuales y también puedes usar la función "Mensaje de ausencia" en WhatsApp Business para auto-responder. ¿Cómo se logra esto? Aquí los pasos a seguir.

Mantén presionado el chat que deseas silenciar, toca el ícono de bocina o los tres puntos y elige "Silenciar notificaciones" por el tiempo que desees (por ejemplo, 8 horas, 1 semana o siempre).

Ve a la sección de "Archivados" que se encuentra en la parte superior de tu lista de chats. Toca los tres puntos en la esquina superior derecha (en Android) o busca "Editar" (en iOS). Selecciona la opción para activar "Mantener los chats archivados" para que las conversaciones permanezcan ocultas incluso cuando lleguen nuevos mensajes.

También podrías activar un mensaje de respuesta, el cual se enviará cuando una persona intente contactarte. Sin embargo, esta opción solo es posible si utilizas el WhatsApp Business. Si cumples con este requisito, solo falta ir a la Herramientas para la empresa y luego a Mensaje de ausencia. Activa el mensaje de ausencia, escribe el mensaje de auto-respuesta y establece el horario en que se enviará.