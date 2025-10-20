Cómo hacer una videollamada en WhatsApp desde una computadora o laptop

0
Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY desde el Nacional
Por si no lo sabes, sí se pueden hacer llamadas y videollamadas por WhatsApp desde una computadora. Sin embargo, debes cumplir con un solo requisito.

Daniel Robles
Así puedes hacer una llamada de audio o videollamada en la aplicación de WhatsApp en computadora o laptop.
Así puedes hacer una llamada de audio o videollamada en la aplicación de WhatsApp en computadora o laptop.
WhatsApp se ha convertido rápidamente en la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo y esto se debe, en gran media, a la gran cantidad de herramientas que ofrece para mejorar su experiencia de uso.

Las llamadas y videollamadas se han convertido en una forma rápida y sencilla de comunicarse con tus contactos en WhatsApp y en cierto modo están desplazando a las llamadas mediante operadores como Claro, Movistar, Entel o Bitel. Y es que para poder efectuarlas solo necesitas un número y datos móviles.

Sin embargo, ¿qué pasa si quiero realizar una llamada y/o videollamada desde una computadora o laptop? Pues bien, aunque no lo creas, es posible hacer uso de esta herramienta pero no necesariamente de la versión WhatsApp Web.

WhatsApp Web es una página en la que podrás sincronizar tu aplicativo móvil, para así poder leer, contestar y enviar archivos a tus contactos del aplicativo verde. Sin embargo, si quieres hacer una llamada de voz o videollamada no lo podrás lograr.

WhatsApp

Descarga la versión WhatsApp para PC. Foto: captura.

Y es que para realizar una videollamada por WhatsApp solo basta con descargar el programa o aplicativo que Meta ha diseñado para entorno Windows. ¿Dóndo encuentro esta App? Desde la misma página oficial de WhatsApp. Te dejamos el LINK para que lo hagas de forma inmediata.

WhatsApp para PC es una versión especial en la que podrás aprovechar de otras funciones extra, como las videollamadas y las notificaciones pop-up de los mensajes recibidos de tus contactos.

¿Cómo realizo una videollamada por WhatsApp para PC? Lo único que debes haces es ingresar a tu chat privado y pulsar sobre el ícono de llamada de audio o video. De esta forma podrás tener una interfaz similar a la de Meet o Zoom.

