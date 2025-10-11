- Hoy:
Activa el Modo 'Guerreras del K-Pop' en WhatsApp de tu teléfono Android: Guía COMPLETA
Si eres fanático de la nueva película de Netflix, estás de suerte, ya que ahora podrás tener a Rumi, Zoey y Mira en tu WhatsApp.
No hay duda que Demon Hunteres: 'Las Guerreras del K-Pop' se ha convertido en uno de los estrenos más populares de Netflix. La película animada se ha vuelto una de las más aplaudidas y esto ha generado que miles de usuarios de WhatsApp quieran tener a sus personajes favoritos en su aplicativo.
Rumi, Mira y Zoey son las protagonistas de 'Las Guerreras del K-Pop', una cinta animada en la que se cuenta la historia de estas tres jóvenes cantantes, quienes deberán enfrentarse a los demonios de Gwi-Ma mediante su música y evitar la destrucción de la Tierra.
PUEDES VER: Así encuentras la papelera de archivos en WhatsApp para liberar espacio en tu teléfono Android
¿Te gustaría tener a las 'Guerreras del K-pop' en toda la interfaz de tu WhatsApp? Pues bien, por si no lo sabes gracias a la aplicación Nova Launcher podrás activar el 'Modo Demon Hunters', siempre y cuando tengas tu teléfono Android. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Aquí el tutorial completo para hacerlo.
Lo primero que debes hacer es tener el Nova Launcher en tu teléfono Android. Lo puedes buscar en Play Store o directamente desde este LINK. No te preocupes ya que es una App totalmente LEGAL y no pesa mucho. Lo mejor de todo es que con eta Aplicación puedes modificar todos los aspectos de tu teléfono, incluido WhatsApp.
Así puedes activar este Modo en WhatsApp. Foto: composición.
Si ya tienes la aplicación en tu teléfono, solo te queda descargar algunas imágenes de las 'Guerreras del K-Pop'. Puedes buscar en Google y sería bueno que sean en PNG para obtener mejores resultados.
Si cumples con estos dos pasos, ahora solo te queda modificar el fondo de tu chat de WhatsApp, mantener pulsado el logo de WhatsApp y modificar la imagen. Ajusta el tamaño de la imagen de Rumi, Mira y Zoey para que queden perfectamente colocadas.
OJO, recuerda que este truco de WhatsApp solo funciona si tienes un smartphone Android. Si tienes un iPhone no podrás hacerlo así quieras. Lamentablemente, no se puede usar Nova Launcher en tu equipo Apple.
Nova Launcher es el aplicativo que necesitas para activar este Modo. Foto: captura.
