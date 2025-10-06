Papelera de WhatsApp: dónde está oculta y cómo liberar espacio en tu celular Android

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, pero pese a ello aún existen algunas funciones que pocos conocen y una de ellas se centra en la 'Papelera oculta' que tiene la App en smartphones Android.

¿Alguna vez te ha pasado que has querido recuperar una fotografía, video, documento, mensaje de audio o captura de pantalla que eliminaste por 'accidente'? Pues bien, por si no lo sabes todo esto se almacena e forma automática en la Papelera de WhatsApp. ¿Cómo encontrarla? Aquí sabrás todos los detalles.

La Papelera de WhatsApp no es otra cosa más que una carpeta en la que almacena todos los archivos reciclados o borrados. Esto se realiza de forma temporal, hasta que tú decidas eliminarlos o recuperarlos. Estos son los pasos a seguir:

Busca la opción Archivos, Mis Archivos o Gestor de archivos en tu teléfono Android.

Busca la carpeta 'Almacenamiento interno' y luego de ello busca la carpeta Ajustes, para luego activar la opción de 'Archivos ocultos'.

Una vez hecho esto deberás buscar 'WhatsApp' y te aparecerá varias carpetas de fotos, videos, documentos, entre otros.

Si deseas recuperar algún archivo lo puedes hacer, solo deberás restaurarlos o hacer una copia de seguridad. Si no quiere solo deberás eliminar todas las carpetas y de esta forma recuperarás mucho espacio que creías imposible de liberar.

Recuerda que esta 'Papelera de WhatsApp' solo está disponible para usuarios Android, por lo que si tienes un iPhone deberás olvidarte de esta opción. ¿Qué te parece?