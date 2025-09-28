0
EN VIVO
Racing vs Independiente por el Clausura Argentino
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado

Guía actualizada para activar el verdadero 'MODO CAPIBARA' en WhatsApp totalmente gratis

Ahora podrás tener al simpático roedor peruano en tus chats privados, en el fondo de pantalla y hasta cambiar el logo de WhatsApp. Aprende cómo activar este 'Modo' especial.

Daniel Robles
Así podrás obtener GRATIS el Modo Capibara en el WhatsApp de tu teléfono Android.
Así podrás obtener GRATIS el Modo Capibara en el WhatsApp de tu teléfono Android. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo y esto se debe a que sus herramientas son bastante amigables y eficientes. Sin embargo, desde hace varios años, los usuarios han 'reclamado' por tener más opciones de personalización y es por ello que ahora existe Nova Launcher.

Por si no lo sabes, Nova Launcher es una aplicación GRATUITA con la que no solo podrás cambiar o mejorar los temas de tu teléfono. Esta app libre también te ofrece la posibilidad de activar diferentes 'Modos' y el más viral de todos es el 'Modo Capibara' o 'Modo Ronsoco'.

Aprende cómo saber la ubicación exacta de uno de tus contactos de WhatsApp.

PUEDES VER: El truco de WhatsApp para saber dónde está un contacto

¿Cómo puedo activar el 'Modo Capibara' en mi WhatsApp?

Con la ayuda de Nova Launcher podrás activar el Modo Capibara y esto se logra de forma sencilla. Solo deberás asegurarte tener actualizada la App, en tu dispositivo y descargar fotos del 'Ronsoco'. Te recomendamos que sean en PNG o traslúcido, para así tener un mejor resultado.

Si ya hiciste todos estos pasos previos, ahora sí, sigue esta guía de tres pasos para obtener este 'Modo' de WhatsApp.

  • Entra a Nova Launcher y utiliza las imágenes de Capibara en tu teléfono Android.
  • Mantén pulsado sobre el logo de WhatsApp y pulsa 'Editar' para cambiar el logotipo.
  • Ajusta las imágenes para que puedan calzar perfecto.
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Xiaomi 17 Pro Max: ¿cuándo llega a Perú y cuál será su precio?

  2. Cuándo llega al Perú el nuevo Xiaomi 17 Pro y cuánto costará en soles

  3. Cuál es el precio del Xiaomi 17 Pro Max y características principales

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano