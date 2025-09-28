- Hoy:
Guía actualizada para activar el verdadero 'MODO CAPIBARA' en WhatsApp totalmente gratis
Ahora podrás tener al simpático roedor peruano en tus chats privados, en el fondo de pantalla y hasta cambiar el logo de WhatsApp. Aprende cómo activar este 'Modo' especial.
WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo y esto se debe a que sus herramientas son bastante amigables y eficientes. Sin embargo, desde hace varios años, los usuarios han 'reclamado' por tener más opciones de personalización y es por ello que ahora existe Nova Launcher.
Por si no lo sabes, Nova Launcher es una aplicación GRATUITA con la que no solo podrás cambiar o mejorar los temas de tu teléfono. Esta app libre también te ofrece la posibilidad de activar diferentes 'Modos' y el más viral de todos es el 'Modo Capibara' o 'Modo Ronsoco'.
¿Cómo puedo activar el 'Modo Capibara' en mi WhatsApp?
Con la ayuda de Nova Launcher podrás activar el Modo Capibara y esto se logra de forma sencilla. Solo deberás asegurarte tener actualizada la App, en tu dispositivo y descargar fotos del 'Ronsoco'. Te recomendamos que sean en PNG o traslúcido, para así tener un mejor resultado.
Si ya hiciste todos estos pasos previos, ahora sí, sigue esta guía de tres pasos para obtener este 'Modo' de WhatsApp.
- Entra a Nova Launcher y utiliza las imágenes de Capibara en tu teléfono Android.
- Mantén pulsado sobre el logo de WhatsApp y pulsa 'Editar' para cambiar el logotipo.
- Ajusta las imágenes para que puedan calzar perfecto.
