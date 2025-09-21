El truco de WhatsApp para que la aplicación no haga que tu celular Android funcione lento

WhatsApp ha cambiado para siempre la manera cómo nos comunicamos con nuestros seres queridos y entorno laboral. Sus desarrolladores han aplicado una serie de herramientas para hacer más sencilla la interacción de los usuarios, como es el truco que vamos a emplear hoy.

Y es que lo que pocos saben es que el uso del servicio de Meta puede conllevar a que tu celular, sobre todo en Android, presente fallas en su funcionamiento. Esto no es exagerado y hoy sabrás el porqué como la solución.

Por qué WhatsApp hace lento tu celular Android

Sucede que WhatsApp suele ocupar mucho espacio dentro del dispositivo, sobre todo cuando intercambias fotos o videos, la aplicación guarda copias de estos archivos, aún si el documento original es eliminado.

Si bien la app de Meta no cuenta con una papelera como lo imaginamos, estos elementos se almacenan en un apartado no visible en la interfaz, por lo que la gran mayoría no es consciente de ello, por lo que con el paso del tiempo va ocupando espacio hasta que no da para más.

Cuando el espacio se llena esto tiene incidencia directa en el funcionamiento, no solo del aplicativo, sino también del celular mismo, particularmente en un móvil Android, por lo que más pronto que tarde experimentaremos retrasos al abrir aplicaciones, fallas para instalar actualizaciones, así como bloqueos imprevistos, mermando la experiencia del usuario.

Asimismo, sucederá que los tiempos de respuesta al abrir el menú serán lentos, lo mismo para enviar mensajes, así como reinicios repentinos. Esto es un verdadero dolor de cabeza, principalmente, para quienes consumen mucho contenido multimedia.

Cómo limpiar la papelera de WhatsApp

Por ello, toma nota, porque a continuación vas a saber qué hacer para limpiar la "papelera" y con ello liberarás espacio en la aplicación de Meta, haciendo que esta funcione óptimamente, lo mismo que tu smartphone Android:

Ingresa a WhatsApp en tu smartphone Android.

Presiona los tres puntos ubicados en el extremo derecho de la pantalla.

Ingresa a Ajustes.

Dirígete hacia Almacenamiento y datos.

Ve a Administrar almacenamiento.

Una vez allí verás todo tipo de archivos y conversaciones, por lo que tendrás la opción de eliminar tanto videos, fotos, audios, documentos sin que pierdas información relevante. Se trata de una limpieza selectiva que liberará muchos gigas en pocos segundos.