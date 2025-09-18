0
Acumulado Liga 1 Perú y tabla de posiciones del Clausura

Lista de los números más peligrosos que nunca debes responder en WhatsApp

Las llamadas desconocidas en WhatsApp pueden llegar a ser un poco invasivas y más si vienen de otros países. Estos son los números a tener en cuenta.

Jasmin Huaman
Números peligrosos que no debes responder en WhatsApp.
Números peligrosos que no debes responder en WhatsApp. | Foto: Captura
WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más usadas en todo el mundo debido a los múltiples beneficios que ofrece; sin embargo, uno de los puntos en contra es que te puede llamar cualquier persona sin importar en qué parte del mundo se encuentre.

Con este truco podrás enviar mensajes por whatsApp sin tener que agregar a un contacto a tu lista de amigos.

PUEDES VER: Cómo enviar un mensaje a una persona desconocida por WhatsApp sin tener que agregarla a tus contactos

Constantemente, los usuarios reportan recibir mensajes o llamadas de números que no figuran en su agenda de contactos. En algunos casos, la misma aplicación puede llegar a detectar que es desde otro país. En caso de identificarte con ello, debes tomar en cuenta cuáles son los números que debes alertarte.

Números peligrosos que no debes responder

Una de las tácticas más comunes de los ciberdelincuentes es contactar a personas a través de llamadas con números internacionales y al final resulta ser ofertas de trabajo salsas o también intentos de suplantación de identidad. Lo que tienes que saber es que existen prefijos telefónicos que podrían tener relación con fraudes, por lo que nunca deberías responder ni llamadas ni mensajes.

  • +255 (Tanzania)
  • +249 (Sudán)
  • +95 (Birmania)
  • +685 (Samoa Occidental)
  • +27 (Sudáfrica)
  • +355 (Albania)
  • +225 (Costa de Marfil)
  • +233 (Ghana)
  • +234 (Nigeria)
  • +91 (India)

Si recibes un mensaje o llamada de WhatsApp desde alguno de estos números, se recomienda no responder, ya que podrías ser víctima de una estafa en línea. De manera general, se recomienda no responder a números que no figuren en tu lista de contactos.

WhatsApp

Ataques de ciberdelincuentes. | Foto: Captura

Ser víctima de ciberdelincuentes podría vulnerar tu seguridad llegando a compartir tu información personal o sufrir el hackeo de tu cuenta de WhatsApp o incluso datos bancarios con lo que podrían suplantar tu identidad.

