Así activas el Modo Kimetsu No Yaiba en el WhatsApp de tu teléfono Android: es 100% seguro y gratis

Kimetsu No Yaiba o Demon Slayer acaba de estrenar su nueva película el 'Castillo Infinito' el cual forma parte de la trilogía de cintas que concluirán la historia de Tanjiro Kamado y Nezuko Kamado.

Para alegría de miles de fanáticos de Demon Slayer, gracias a una aplicación GRATUITA podrás activar el 'Modo Kimetsu No Yaiba' en el WhatsApp de tu teléfono Android. Lo mejor de todo es que es 100% legal y no te cuesta nada.

PUEDES VER: Así de fácil puedes escribir por WhatsApp a un usuario desconocido sin tener que agregarlo a tus contactos

¿Cómo activo el Modo Kimetsu No Yaiba en el WhatsApp de tu Android?

Pues bien, primero que nada deberás descargar la aplicación llamada Nova Launcher que se encuentra en Play store totalmente GRATIS. No ocupa mucho espacio y es totalmente gratuita. Con ella podrás modificar todos los aspectos de tu teléfono, es decir el fondo de pantalla, tipo de fuente y hasta el logo de las aplicaciones.

La película de Demon Slayer ya está disponible. Foto: Aniplex

Si ya tienes instalado el Nova Launcher, ahora solo te queda descargar fotografías de los personajes de Kimetsu No Yaiba, puedes elegir entre Tanjiro, Nezuko, Ynosuke, Zenitsu, Muzan, entre otros. Te recomendamos que las imágenes estén en PNG para que el resultado sea mejor. Ahora sí, sigue estos simples pasos:

Mantén presionado el logo de WhatsApp y pulsa sobre 'Editar' y utilizar las imágenes de Demon Slayer. Puedes ajustar el tamaño de la imagen para que calce perfectamente en tu aplicativo.

No solo ello, ya que también puedes mejorar el aspecto del teléfono con las imágenes de tus personajes favoritos. Recuerda que con ello mejorarás el aspecto de tu WhatsApp y es totalmente libre en Android.