¿Quieres ver "Demon Slayer: Castillo Infinito"? Esto debes saber antes ir al cine por "Kimetsu no Yaiba"

Tanjiro Kamada y sus amigos llegan a la pantalla grande del mundo occidental con la esperada cinta Demon Slayer: Castillo Infinito, la película que rompe récord de taquilla en Japón y que todo pinta a que el éxito se repetirá en Estados Unidos, Europa e Hispanoamérica.

Sin embargo, lo cierto es que para ver el primer film de la trilogía de Kimetsu no Yaiba, necesitas contar con cierto background, de lo contrario te vas a sentir un tanto perdido en la sala de cine mientras disfrutas tus palomitas de maíz. Por ello, sigue leyendo esta nota que te servirá como una guía del anime que ha conquistado el mundo desde hace 6 años.

Qué debo saber antes de ver Demon Slayer: Castillo Infinito

El anime se centra en Tanjiro Kamada, un joven que vende carbón para ganarse la vida, pero todo en su vida cambia cuando cuando una entidad maligna asesinos a miembros de su familia y, para colmo de males, Nezuko, fue convertida en demonio.

Esto provoca que Tanjiro se convierta en un cazador con la finalidad de vengar a su familia, además de buscar la forma de regresar a su hermana a su forma humana, a partir de este contexto se desarrollan las 4 temporadas de Demon Slayer.

En la primera temporada se desarrollan las primeras misiones como enfrentamientos de los personajes principales. En la segunda, la aventura sigue con el Pilar del Sonido, Tengen Uzui, donde tienen que pelear contra un demonio poderoso en un distrito de entrenamiento. En la tercera, los hermanos Kamada se unen al Pilar del Amor y de la Niebla para batallar contra demonios sumamente poderosos. En la cuarta, los héroes del anime se preparan en los Pilares para enfrentar la batalla final. Con este contexto, a grandes rasgos, ya estás listo para ver Castillo Infinito.

Tráiler de Demon Slayer: Castillo Infinito

Qué esperar de Demon Slayer: Castillo Infinito

Una vez que terminaron los entrenamientos en los Pilares al final de la cuarta temporada, los creadores tomaron la decisión de marcar el final de la serie en formato de películas, pero no en una, sino en tres entregas cinematográficas que se estrenarán en 2025, 2027 y 2029.

Esta trilogía promete mucha acción y emociones a tope, las cuales abarcan el arco de la Fortaleza Dimensional Infinita y el arco de la Cuenta Regresiva al Amanecer del manga.

Dónde ver Demon Slayer en streaming

Como sabes, Demon Slayer: Castillo Infinito, de momento, solo se puede en las salas de cine de los países de occidente y, seguramente, va a pasar un tiempo considerable para que llegue a plataformas de streaming.

Sin embargo, si quieres ver el anime Demon Slayer, entonces sí puedes disfrutar desde estos servicios digitales. En la actualidad, la serie creada por Koyoharu Gotouge se encuentra tanto en Netflix como en Crunchyroll, en ambos casos en su idioma original, el japonés, pero también en español latino.