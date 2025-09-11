Cinco películas necesarias para entender a fondo los atentados del 11 de septiembre de 2001

Luego del fatídico día que dejó a miles de familias desoladas, los mejores directores de cine intentaron reflejar cómo este suceso manchó la historia de Estados Unidos de un momento a otro. El 11 de septiembre de 2001 es considerada como una fecha delicada en el país americano y a día de hoy existen una gran variedad de película, series y documentales para tratar de entender qué fue lo que pasó.

Películas en conmemoración al atentado de las Torres Gemelas

Era un día tranquilo para miles de trabajadores dentro y fuera de las Torres Gemelas; sin embargo, en Estados Unidos se vivió uno de los atentados más comentados de la historia llegando a dejar un huella imborrable en la sociedad.

En el mundo del cine se han abordado todo tipo de material audiovisual para demostrar lo que se vivió aquel 11 de septiembre de 2011 desde diferentes perspectivas, ofreciendo narrativas donde las consecuencias se notarían a largo plazo.

'World Trade Center'

Se centra en la historia real de dos policías que quedaron atrapados bajo los escombros de las Torres Gemelas. La película demuestra el intento de rescate de varias personas y la resiliencia humana. Se basa en los testimonios reales de John McLoughlin y Will Jimeno.

'Fahrenheit 9/11'

Es el documental de Michael Moore que causó polémica por la información que expone sobre las consecuencias políticas del 11-S, que incluyen la respuesta del gobierno de aquel entonces de George W. Bush, la guerra en Irak y las conexiones entre la administración y Arabia Saudita.

'Extremely Loud & Incredibly Close'

Se sigue la historia de un niño que pierde a su padre en el atentado del 11-S y empieza una búsqueda personal para tratar de procesar su duelo. Se basa en la historia de Jonathan Safran Foer. Fue nominada al Oscar y en elenco está Tom Hanks y Sandra Bullock.

'United 93'

Es un drama bastante intenso que intenta recrear en tiempo real los eventos de lo que se vivió en el vuelo United 93, el único avión secuestrado que no alcanzó su objetivo debido a la valentía de los pasajeros. Fue nominada al Oscar por Mejor Dirección.

'The Looming Tower'

Aunque se trata de una miniserie, esta adaptación del libro homónimo de Lawrence Wright trata de profundizar en los orígenes de Al Qaeda y los fallos de la inteligencia de la CIA y el FBI. La historia está basada en un libro ganador de Pulitzer.