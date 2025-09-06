Si te decepcionó El Conjuro 4, en HBO MAX puedes ver estas dos películas que con clásicos del terror moderno

El Conjuro 4 generó una gran expectativa, ya que el público está ávido de historias de terror. Sin embargo, la que es considerada como la última cinta donde aparecerán Ed y Lorraine Warren no ha sido del agrado de críticos y muchos fans de esta saga, todo ello pese a que ser un éxito en taquilla.

Para muchos, el problema radica desde la dirección de la cinta a manos de Michael Chaves, cineasta que estuvo a cargo de dirigir La maldición de la Llorona (2019), El Conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo (2021) y La Monja 2 (2023), todas ellas duramente criticadas, no convenciendo a los fans.

Por ello, si estás cansado de películas de terror de este universo que no están a la altura de lo que se espera, entonces podemos recurrir al streaming para ver y quedar tan maravillado como horrorizado con las cintas que lo iniciaron todo: El Conjuro y El Conjuro 2.

Dónde VER El Conjuro y El Conjuro 2 en streaming

Si viste El Conjuro 4 y estás decepcionado, o simplemente quieres esperar a que se estrene en internet, entonces puedes recurrir a HBO MAX para ver El Conjuro (2013) y El Conjuro 2 (2016). También se encuentra El Conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo (2021), pero mejor pasemos de esta última

Tráiler de El Conjuro

De qué trata El Conjuro y El Conjuro 2

El Conjuro está basado en los hechos reales que tienen que ver con los eventos de carácter paranormal que padeció la familia Perron en Rhode Island durante los 70 del pasado silgo XX. La cinta nos muestra como Ed y Lorraine Warren acceden a ayudarlos, descubriendo que la entidad que los acosa es la antigua propietaria quien fue una poderosa bruja.

Por su parte, El Conjuro 2 nos muestra los hechos acaecidos en Londres relacionados al conocido como el “caso del poltergeist de Enfield”, donde los investigadores paranormales descubren que, detrás del fantasma de Bill Wilkins estopa Valak, un poderoso demonio que lo manipula y que se burla de Dios vistiendo como monja.

Tráiler de El Conjuro 2

Personajes de El Conjuro

Patrick Wilson: como Ed Warren.

como Ed Warren. Vera Farmiga: como Lorraine Warren.

como Lorraine Warren. Ron Livingston: como Roger Perron.

como Roger Perron. Lili Taylor: como Carolyn Perron.

como Carolyn Perron. Joey King: como Christine Perron.

como Christine Perron. Shanley Caswell: como Andrea Perron.

como Andrea Perron. Hayley McFarland: como Nancy Perron.,

como Nancy Perron., Mackenzie Foy: como Cindy Perron.

como Cindy Perron. Kyla Deaver: como April Perron.

como April Perron. Sterling Jerins: como Judy Warren.

como Judy Warren. Joseph Bishara: como Bathseba Sherman

Personas de El Conjuro 2