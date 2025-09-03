¿Cuándo se estrena 'El Conjuro: últimos ritos' en streaming y en qué plataforma?

El universo de la muñeca de Anabelle cierra uno de las franquicias más populares y pronto estará llegando al streaming. 'El Conjuro: los últimos ritos' es la última entrega que está dirigida por el experimentado Michael Chaves y se contará con el regreso a la pantalla gigante de los personajes de Ed y Lorraine Warren.

La adaptación de la historia de los investigadores Warren dio pie a una seguidilla de películas sobre la muñeca Anabelle, así como de las cintas de 'La Monja'. De esta manera, el universo cinematográfico de suspenso se expandió y se convirtió rápidamente en uno de los más populares.

Dónde ver 'El Conjuro: últimos ritos' y cuándo se estrena online

La cuarta entrega de 'El Conjuro' será la que se encargue de cerrar la exitosa saga y el estreno de 'El Conjuro: los últimos ritos' será, primero, en los cines y posteriormente estará llegando al streaming. Según el país, las cintas de la franquicia están disponibles en el servicio de HBO Max o también en Netflix.

Al ser un reciente estreno, todavía no se conoce cuándo 'El Conjuro: últimos ritos' estará disponible, por lo que se tendrá que esperar, al menos, 3 meses para saber cuándo y en qué plataforma estará disponible la película que dará fin a la investigación de los Warren.

Orden cronológico para ver las películas de 'El Conjuro'

Si quieres disfrutar de la historia de la muñeca de Anabelle, debes saber cuál es el orden que debes seguir para entender la historia de una mejor manera, ya que existen una gran cantidad de películas que albergan este universo.